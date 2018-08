Ortodoksyjni chrześcijanie zagłodzili swoją córkę na śmierć z „powodów religijnych”. Byli w szoku, gdy oskarżono ich o morderstwo

Para ortodoksyjnych chrześcijan była w szoku, gdy oskarżono ich o morderstwo córeczki, która zmarła w wyniku niedożywienia i odwodnienia. Rodzice nie zgodzili się na udzielenie dziewczynce pomocy medycznej "z powodów religijnych".

Seth Welch oraz Tatiana Fusari ze stanu Michigan – oboje w wieku 27 lat – odmówili udzielenia swojej córce opieki medycznej z „powodów religijnych” oraz braku zaufania do służby zdrowia. Para została oskarżona o wykorzystanie dziecka, co w efekcie doprowadziło do jego śmierci.

W sądzie okazało się, że, gdy na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, 10-letnia córka pary chrześcijan już nie żyła, miała zapadnięte oczy i policzki. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka zmarła na skutek „zaniedbania”.

Rodzice przyznali, że ich córka była chuda i miała niedowagę przez przynajmniej miesiąc, jednak nie chcieli jej udzielić pomocy medycznej z powodów religijnych oraz braku zaufania do służby zdrowia. Seth Welch i Tatiana Fusari mają jeszcze dwójkę starszych dzieci w wieku dwóch i czterech lat.

Child Protective Services wniosły w poniedziałek oskarżenie przeciwko parze w sprawie zaniedbania pozostałej dwójki dzieci. Ojciec zmarłej dziewczynki, Seth Welch pisał na Facebooku o tym, że nie ufa lekarzom z powodów religijnych. W swoim nagraniu wideo, zamieszczonym na portalu społecznościowym, mężczyzna mówi wprost o tym, że odmawia szczepienia swoich dzieci.