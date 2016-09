Okolice Calais niczym strefa wojny – kiedy dojdzie tam do tragedii?

Sytuacja w Calais z dnia na dzień staje się coraz bardziej napięta. Ostatnio pisaliśmy o ataku imigrantów na Brytyjkę, a wcześniej donosiliśmy o napiętej sytuacji w obozie Jungle.

Od tamtego czasu sytuacja wcale się nie unormowała, a wręcz przeciwnie – jest coraz gorzej. Francuska policja nie jest w stanie powstrzymać licznych gangów imigrantów, którzy blokuję lokalne drogi prowadzącego w kierunku Kanału La Manche.

Jak utrzymuje Xavier Delebarre, który pracuje we francuskim departamencie sieci drogowej, dziennie zastawianych jest nawet 30 pułapek na kierowców ciężarówek, jadących do Wielkiej Brytanii. Gangi imigrantów zaczynają być coraz lepiej uzbrojenie. Do zatrzymywania pojazdów używają nie tylko tego, co uda im się znaleźć w lesie, ale także ciężkich i ostrych narzędzi czy pił mechanicznych. Co więcej stają się coraz lepiej zorganizowani.

“Ich kolejne ataki są coraz bardziej przemyślane” – komentuje Delebarre. “Potrafią równocześnie uderzyć z kilku stron, a ich akcje zwykle poprzedzane są sprytną dywersją. Budują barykady używając materiałów znalezionych w pobliżu drogi, drzew czy zwykłych śmieci. Następnie wszystko polewają benzyną z kanistrów i tak przygotowane podpalają. Nie muszę chyba mówić, że w ten sposób stwarzają duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego”.

Ostatnią ofiarą zdesperowanych band imigrantów padła grupka Brytyjczyków jadących samochodem osobowym, którzy przypadkiem znaleźli się w pobliżu jednego z ataków przeprowadzanych na ciężarówkę. Ich pojazd został mocno uszkodzony, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

Tymczasem w porcie w Calais francuscy kierowcy ciężarówek zorganizowali strajk blokując ruch i wjazd do Eurotunelu. Domagają się oni zrównania z ziemią obozu Jungle i natychmiastowego rozwiązania problemu z imigrantami, którzy zagrażają nie tylko towarowi, który przewożą, ale także ich życiu.