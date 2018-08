Odpowiedzi na najczęściej zadawane teraz na Wyspach pytania: Do kiedy potrwają upały w UK? I kiedy będzie padało?

Jak długo jeszcze potrwają upały w Wielkiej Brytanii oraz kiedy możemy liczyć na deszcz – to najczęstsze pytania, które zadają sobie mieszkańcy Wysp tego lata. Synoptycy twierdzą, że wysokie temperatury utrzymają się na Wyspach jeszcze przez cały sierpień, jednak możemy liczyć na momenty wytchnienia.

W następnym tygodniu upały nadal będą się utrzymywać w Wielkiej Brytanii, jednak temperatury nie przekroczą 34 stopni Celsjusza. Niestety susza utrzyma się aż do następnego weekendu, w czasie którego – jak poinformowało Met Office – istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i burz.

Kiedy będzie padać?

Mimo tego, że upały utrzymają się jeszcze przez cały sierpień i potrwają aż do października, możemy liczyć na orzeźwiające przerwy w postaci gwałtownych ulew i burz. Wytchnienie od suszy i upału ma przyjść pod koniec tego tygodnia – zgodnie z tym, co twierdzi Met Office. Istnieje ryzyko wystąpienia gwałtownych burz we wschodnich rejonach, synoptycy twierdzą, że będziemy mieć do czynienia z mieszanką słońca i deszczu. Początek lata w tym roku dla Wielkiej Brytanii był wyjątkowo suchy – pod tym względem tak źle nie było od 1961 roku.

Dlaczego na Wyspach jest tak gorąco?

Za falę upałów odpowiedzialne jest wysokie ciśnienie utrzymujące się nad Wyspami, z którym wiąże się duża dawka słońca oraz przejrzyste niebo. Steven Keates z Met Office powiedział, że „gorąco przychodzi do nas znad Morza Śródziemnego".

Jak długo potrwają upały?

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków upały w Wielkiej Brytanii potrwają aż do października. Deszcze, które wystąpią w nadchodzący weekend są tylko chwilowym wytchnieniem od gorąca.

Z iloma falami upałów będziemy mieć do czynienia tego lata?

Synoptycy twierdzą, że w Wielkiej Brytanii lato może zakończyć się ośmioma falami upałów.

Jaka jest rekordowa temperatura odnotowana na Wyspach?

Najwyższa temperatura została odnotowana w Wielkiej Brytanii w sierpniu 2003 roku i wyniosła 38.5 stopni Celsjusza w Faversham w Kent. Z danych Met Office wynika, że w Szkocji odnotowano rekordową temperaturę dla tego regionu w czerwcu, kiedy to termometry wskazały 33.2 stopnie w Motherwell w North Lanarkshire.

Jednak dane te zostały później odrzucone, gdyż stwierdzono, że niedaleko czujników mierzących temperaturę, stał zaparkowany pojazd z włączonym silnikiem. W ten sposób rekordową temperaturą dla Szkocji pozostało 32.9 stopnia Celsjusza odnotowane w sierpniu 2003 roku w Greycrook. Niemniej jednak czerwiec był najgorętszym miesiącem na Wyspach od 40 lat.

