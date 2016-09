Odpowiedź ambasadora Witolda Sobkowa na obrażanie Polaków przez „The Sun”

Ambasador Witold Sobków wystosował w obronie Polaków oskarżanych przez „The Sun” o żerowanie na pomocy socjalnej, list do brytyjskich tabloidów, w którym zwraca uwagę na olbrzymi wkład naszych rodaków w rozwój brytyjskiej gospodarki.

We wczorajszym wydaniu tabloidu „The Sun”, który wywęszył tanią sensację, zarzucono „Polish Express”, że publikując poradnik dotyczący zasiłków (będący jednym z wielu poradników o różnorodnej tematyce) zachęca Polaków do przyjazdu na Wyspy wyłącznie w celu korzystania z pomocy socjalnej.

Kłamliwy tekst z “The Sun” szkaluje Polaków. Tak wygląda walka o Brexit?

Brytyjskie tabloidy szybko podchwyciły temat, wyciągając pojedyncze informacje z kontekstu oraz naginając fakty (Polacy więcej wpłacają do brytyjskiego budżetu w podatkach niż z niego wyciągają w postaci zasiłków) i epatowały krzykliwymi nagłówkami: „polscy imigranci kradną nasz socjal!”

List otwarty Polish Express do brytyjskich tabloidów. Nie pozwolimy obrażać Polaków!

W obronie Polaków i przeciwko manipulacji stanął Polski Ambasador w Wielkiej Brytanii Witold Sobków, który wystosował list do brytyjskich gazet: „The Sun”, „The Mirror”, „Daily Mail”, „Daily Telegraph”. Zwraca w nim uwagę na ogromny wkład polskich imigrantów w gospodarkę Wielkiej Brytanii.

Poniżej publikujemy jego treść:

Sir,

I was saddened by the sensational tone of your front-page article on a migrant’s guide by the Polish Express newspaper (March 10).

Poles pride themselves in the highest rate of individuals in employment or further education among all ethnic groups in Britain – at 92 per cent. Poles have also opened more than 22,000 businesses in this country and thereby create new workplaces. Higher wages rather than social security are the primary motivation for 84 per cent of Poles migrating to the UK. According to the House of Commons Statistics on migrants and benefits report, Polish families receiving child benefit for their dependants living abroad constitute a negligibly low 0.2 per cent of the overall number of families claiming child support in the UK.

Suggesting that Poles come to the UK only to live off benefits, is not only far from the truth but also offends the valid Polish contribution to this country’s economy, culture, and society.

Witold Sobków, the Polish Ambassador