Odchudzanie dla zapracowanych – poznaj 5 skutecznych sztuczek

Trzymanie się rygorystycznych zasad diet odchudzających, ćwiczenia, liczenia kalorii, skrupulatne sprawdzanie tego, co zamierzamy położyć na talerzu – to wszystko zajmuje sporo czasu i zniechęca wiele osób, które chciałyby schudnąć. Jednak wdrażając w życie te kilka reguł już po kilku tygodniach zauważysz efekt. Co zatem robić, by ułatwić sobie życie, pogodzić zdrową odchudzającą dietę z brakiem czasu. Oto kilka rad!

Brak czasu, napięty grafik i towarzyszący temu stres nie sprzyjają ani zdrowemu odżywianiu, ani odchudzaniu. Bardzo ciężko jest planować wtedy posiłki, a jeszcze trudniej przygotować coś zdrowego w domu. Jedzenie na mieście często niestety kończy się zjedzeniem czegoś nie do końca zdrowego. Osoby, które chcą zrzucić nieco kilogramów, często mają problem jak pogodzić czasochłonny proces odchudzania z intensywnym i zabieganym trybem życia. Oto kilka skutecznych rad, jak to zrobić.

Pij dużo wody

Woda to podstawa. Po pierwsze nasz organizm, by dobrze pracować musi być odpowiednio nawodniony. Wielu ludzi nie pije wystarczającej ilości płynów lub zastępują te wartościowe kawą, słodzonymi napojami, sklepowymi sokami. Nie są to napoje, która nawodnią organizm i przyczynią się do jego lepszego funkcjonowania, wręcz przeciwnie. Postaw zatem na wodę mineralną i zadbaj, by zawsze mieć ją przy sobie. Jej picie przyśpieszy metabolizm oraz sprawi, że będziesz jeść mniej. Jeśli ciężko ci odstawić słodzone napoje, spróbuj robić kompoty. Kompot bardzo łatwo przygotować w domu używając sezonowych owoców. Napój ten doskonale nawodni twoje ciało.

Zawsze miej pod ręką coś zdrowego

Żeby poradzić sobie z podjadaniem i napadami głodu, które popchną cię do zjedzenia dużych ilości czegoś niezdrowego, bądź zawsze przygotowany. Dlatego zaopatrz się w pojemniczki na żywność, w których zawsze pod ręką będziesz mieć bakalie, suszone owoce, pokrojone na mniejsze kawałki świeże owoce i warzywa, a nawet pełnoziarniste ciastka. W przypadku tych ostatnich pamiętaj, że nie powinieneś ich jeść w dużych ilościach i nie każdego dnia.

Jedz więcej białka

Z białkiem, zwłaszcza zwierzęcym nie można przesadzać, gdyż może dojść do zakwaszenia organizmu. Jednak jeśli trochę zwiększymy spożycie produktów białkowych, przyśpieszymy swój metabolizm co spowoduje, że będziemy szybciej spalać kalorie.

Co więcej, białko powoduje, że szybciej i na dłużej czujemy się syci, a to pomaga nam uniknąć podjadania pomiędzy posiłkami.

Jedz powoli i z małych talerzy

Jest to już naukowo udowodnione, że spożywanie posiłków z małych naczyń powoduje, że jemy mniej. Kiedy natomiast jemy powoli, szybciej czujemy się syci. Dokładne przeżuwanie jedzenia i wolniejsze tempo sprawia, że pokarm jest lepiej trawiony, a ty dajesz czas swojemu organizmowi na zorientowanie się, że już jest syty. Szybkie pochłanianie pokarmu zwykle prowadzi do przejadania się, a duże talerze, z których jemy wzmaga poczucie niedosytu i przekonania, że jemy za mało.

