O miano Miss Anglii powalczy 20-letnia muzułmanka nosząca hidżab

Sara Iftekhar zapisze się w historii, jako pierwsza kobieta, która w wyborach Miss Anglii wystartowała z założonym hidżabem. Czemu podjęła taką decyzję i czy ma szansę na wygraną?

Podobnie, jak 49 innych kandydatek do tytułu Miss Anglii Sara Iftekhar olśniewa swoją urodą. 20-latka mieszkająca w Huddersfield studiuje prawo na lokalnym uniwersytecie i prowadzi w zasadzie normalne życie. Za pośrednictwem fundacji charytatywnej Beauty with a Purpose zbiera pieniądze na pomoc dla potrzebujących dzieci na całym świecie. Jednak od innych kandydatek do tytułu najpiękniejszej dzieli ją jeden szczegół.

Iftekhar zapowiedziało, że podczas wyborów miss wystąpi w hidżabie. Tym samym stanie się pierwszą kobietą w historii konkursu, która pojawi się na scenie z tak charakterystyczną częścią garderoby. Co jest powodem jej decyzji? "Biorę udział w konkursie Miss 2018, aby pokazać, że piękno nie ma jednej definicji. Każdy jest piękny na swój własny sposób, niezależnie od swojej wagi, rasy, koloru czy kształtów" - komentowała.

Jak zauważa Iqra Choudhry w swoim komentarzu na łamach "The Independent" decyzja Iftekhar obala stereotyp dotyczący kobiet noszących tradycyjne, muzułmańskie stroje. W powszechnym mniemaniu hidżab traktowany jest jako dowód kobiecego posłuszeństwa wobec męskich krewnych i niezdolność do integracji ze światem zachodnich wartości. "Te nieporozumienia jest obecne wszędzie: od artykułów w gazetach potępiających kobiety za zasłanianie włosów lub twarzy, po jednowymiarowe wizerunki muzułmańskich kobiet, które znajdziemy w telewizji" - punktuje Choudhry.

W istocie muzułmanki noszące hidżaby nie są żadnym monolitem, nie są uosobieniem ciągle żywego stereotypu. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich kilku lat hidżab stał się czymś znacznie więcej, niż tylko symbolem religijnej opresji. Stały się elementem świata mody, sposobem na ekspresję czy wreszcie silnym stanowiskiem o charakterze politycznym, ale najważniejsze jest to, że kobiety same decydują jakie nadadzą mu znaczenie.