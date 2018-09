Nożownik, który rzucił się na przechodniów w Paryżu, to 30-paroletni imigrant z Afganistanu. Miał przy sobie dokumenty stwierdzające niepełnoletniość

Fot. Twitter

Jak podaje dziennik „Daily Mirror”, sprawcą wczorajszej napaści z użyciem noża w Paryżu jest 30-paroletni imigrant z Afganistanu. Dokumenty imigracyjne, które napastnik miał przy sobie wskazują, iż w trakcie wjazdu na terytorium Francji określił się on jako osoba niepełnoletnia.

Do ataku doszło wczoraj w północnej części Paryża (w dzielnicy 19.), około godz. 23. Napastnik rzucił się z nożem i metalowym prętem na kilka osób, z których cztery ciężko ranił. Wśród najbardziej doświadczonych ofiar nożownika jest dwóch turystów z Wielkiej Brytanii – obaj, z ranami ciętymi głowy i klatki piersiowej, trafili na oddział intensywnej terapii jednego ze stołecznych szpitali.

30-letni Brytyjczyk zmarł na pokładzie samolotu lecącego z Manchesteru. Dwie kobiety desperacko próbowały go ratować przeprowadzając reanimację

Ofiar przy alei Quai de Loire, rozciągającej się nad malowniczym kanałem Bassin de la Villette, mogło być więcej, gdyby nie paryżanie grający w tym czasie w bule. Gracze, gdy zorientowali się, co się dzieje, rzucili się na pomoc przechodniom i obrzucili napastnika ciężkimi, metalowymi kulami. Dzięki ich szybkiej i zdecydowanej reakcji, funkcjonariuszom paryskiej policji udało się szybko obezwładnić i aresztować nożownika.

W sprzedawanym w UK mięsie mielonym znajduje się DNA niewiadomego pochodzenia - wynika z najnowszych badań

Ze wstępnych informacji wynika, że napastnik działa sam, a świadkowie wspominają, iż zachowywał się on tak, jakby pozostawał w transie. Dziennik „Daily Mirror” podał, że nożownik to prawdopodobnie 30-paroletni Afgańczyk, który do Francji wjechał udając osobę nieletnią. Na fakt ten miałyby wskazywać dokumenty znalezione przy mężczyźnie i „potwierdzające” jego domniemaną niepełnoletniość. Wiadomo też, że Afgańczyk przy próbie zatrzymania stracił przytomność i również został poddany hospitalizacji.



Paris - Plusieurs personnes blessées dans une attaque au couteau le long des Quais de la Loire vers 23H30. pic.twitter.com/G0NZNciizn — Remy Buisine (@RemyBuisine) September 9, 2018

Transpłciowy więzień próbował zgwałcić współwięźniarki