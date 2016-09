Nowy pomysł Merkel: po pokonaniu ISIS uchodźcy będą musieli opuścić Niemcy NEWS

Angela Merkel chwyta się kolejnej deski ratunkowej – kanclerz ogłosiła właśnie, że po pokonaniu ISIS wszyscy uchodźcy będą musieli opuścić terytorium Niemiec. Czy tym oświadczeniem Merkel zdoła uciszyć swoich oponentów?

Polityka otwartych drzwi Angeli Merkel znalazła się w ogniu krytyki Niemców, nawet dotychczasowych sympatyków CDU/CSU, dlatego od początku roku kanclerz chwyta się kolejnych desek ratunkowych, żeby tylko wyjść z twarzą z popełnionego w ubiegłym roku i, jak się wydaje, niezwykle kosztownego błędu politycznego. W weekend Merkel ogłosiła, że wszyscy uchodźcy z Syrii i Iraku będą musieli opuścić Niemcy, gdy ISIS zostanie pokonane, a sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje. Na regionalnym spotkaniu CDU kanclerz powiedziała: – Potrzebujemy… powiedzieć ludziom, że to jest tymczasowe pozwolenie na pobyt oraz że oczekujemy, że jak tylko ponownie nastanie pokój w Syrii, jak tylko ISIS zostanie pokonane w Iraku, to wrócicie do swojego rodzinnego kraju ze świadomością, że na tym zyskaliście.

Angela Merkel zmienia zdanie – teraz chce zmniejszyć napływ imigrantów do Europy

Chyba mało ludzi podziela obecnie optymizm kanclerz Merkel, która ma nadzieję, że uchodźcy, którzy dostali się do Niemiec w 2015 r. i którzy przybędą tu też masowo w 2016 r., będą chcieli powrócić do swoich ojczyzn w taki sam sposób, w jaki na Bałkany powrócili w latach 90 – tych uciekinierzy z byłej Jugosławii [po zakończeniu wojny w Jugosławii z Niemiec wyjechało blisko 70 proc. Serbów, Chorwatów i Bośniaków – przyp.red.]. W 2015 r. granice Niemiec przekroczyło ponad milion imigrantów, a kolejnego miliona Niemcy mogą się spodziewać w tym roku.

Na ostatnim spotkaniu z politykami CDU Merkel zaznaczyła też, że wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny mieć interes w ochronie zewnętrznych granic Wspólnoty oraz że wszystkie one ucierpiałyby w wyniku upadku strefy Schengen i przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych. – Liczba [imigrantów – przyp.red.] musi zostać zmniejszona jeszcze bardziej i nie może ona ponownie wzrosnąć, zwłaszcza na wiosnę – apelowała Merkel.

Głos w sprawie zabrał też ostatnio Peter Altmaier – Minister do Zadań Specjalnych i szef Urzędu Kanclerskiego, który powiedział, że rząd negocjuje z niektórymi krajami spoza Unii (w tym z przede wszystkim z Turcją, Jordanią i Libanem) możliwość deportowania uchodźców prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstwa do kraju, z którego dostali się oni na terytorium Unii.

Niekontrolowany napływ imigrantów wznieca nastroje ksenofobiczne w Niemczech i przyczynia się do wzrostu popularności partii skrajnie prawicowych, w tym eurosceptycznej partii Alternatywa dla Niemiec. W ostatnich dniach przewodnicząca tej partii Frauke Petry oznajmiła w wywiadzie dla gazety Mannheimer Morgen, że imigranci złapani na nielegalnym przekraczaniu granicy Niemiec powinni zostać zastrzeleni przez pilnujących jej strażników.