Nowe wytyczne - lekarze w UK kaszel zamiast antybiotykami będą leczyć miodem i ziołami

Pacjent zmarł na raka. Nie zdążył się odwołać od decyzji urzędników, którzy stwierdzili, że „jest zdolny do pracy”

W przypadku Phillipa Baldersona bezduszność urzędników została obnażona w pełnej krasie. Urzędnicy Department for Work and Pensions stwierdzili, że mężczyzna jest zdolny do pracy, mimo iż zmagał się on...