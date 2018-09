Nowa polityka imigracyjna UK otwiera pole do wyzysku pracowników!

Fot. Getty

Rząd brytyjski podejmuje nerwowe działania w zakresie zagwarantowania producentom żywności wystarczającej ilości rąk do pracy przy zbiorach po Brexicie. Problem polega jednak na tym, jak zwraca na to uwagę organizacja charytatywna FLEX, że nowa polityka imigracyjna otwiera duże pole do wyzysku pracowników.

Organizacja Focus on Labour Exploitation (Flex) alarmuje, że nowa polityka imigracyjna, dzięki której do pracy przy zbiorach owoców i warzyw byliby ściągani imigranci spoza Unii Europejskiej, otwiera duże pole do wyzysku. Imigranci mieliby bowiem pracować na podstawie 6-miesięcznych wiz, których wydanie zależałoby ściśle od konkretnego pracodawcy. Takie z kolei rozwiązanie, w którym pracownik byłby w przeważającej mierze zależny od swojego pracodawcy, mogłoby mu uniemożliwić obronę przed wyzyskiem, w obawie przed deportacją.

Sytuacja w brytyjskim rolnictwie zależy w dużej mierze od pracowników z Polski, ale ich też jest coraz mniej

- Programy dotyczące imigracji krótkoterminowej mogą zwiększyć podatność pracowników na wyzysk, a nawet na popadnięcie w nowoczesne niewolnictwo. Pracownicy z wizami, przywiązani do konkretnych pracodawców, nie są zdolni do obronienia się, np. w przypadku, gdy otrzymają wynagrodzenie niższe od obiecanego, gdy pracodawca każe im robić nadgodziny lub gdy będą musieli pracować w gorszych warunkach, niż zostały uzgodnione – powiedziała dyrektorka organizacji Caroline Robinson.

- Jeśli rząd chce zwiększyć ryzyko dla pracowników poprzez programy pracy tymczasowej, to musi wziąć pod uwagę ostrzeżenia Migration Advisory Committee i upewnić się, że zostały wprowadzone wzmocnione środki ochrony. W innym przypadku istnieje realne niebezpieczeństwo, że w najbliższym roku w Wielkiej Brytanii znacznie wzrośnie poziom wyzysku na farmach – dodała Robinson.

Brytyjscy rolnicy kuszą polskich pracowników luksusowymi mieszkaniami

Pilotażowy program dotyczący sprowadzania każdego roku 2,5 tys. imigrantów spoza Unii Europejskiej do pracy przy zbiorach owoców i warzyw został ogłoszony zaledwie kilka tygodni temu. Minister spraw wewnętrznych Sajid Javid wyraził nadzieję, że program pracy tymczasowej dla imigrantów spoza UE zagwarantuje brytyjskim rolnikom ręce do pracy przy zbiorach, a tym samym pozwoli im utrzymać wydajne i przynoszące zyski gospodarstwa.

Imigranci z UE unikają Wielkiej Brytanii. Na Wyspach nie będzie kto miał pracować przy zbiorach?