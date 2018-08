Nigel Farage wraca do brytyjskiej polityki, aby "zwalczyć plan Theresy May" ws. Brexitu

Nigel Farage oświadczył, że po raz kolejny wróci do polityki, tym razem, aby „zwalczyć” plan Theresy May dotyczący Brexitu. Według byłego lidera UKIP, jest to „konieczne” posunięcie.

Były lider partii UKIP, Nigel Farage zapowiedział swój kolejny powrót do brytyjskiej polityki i wsparcie kampanii ws. twardego Brexitu. Oskarżył on brytyjskich parlamentarzystów oraz członków Izby Lordów o to, że nie spełniają woli wyborców, którzy jednoznacznie w czerwcu 2016 roku opowiedzieli się za referendum.

Chce on przyłączyć się do potentata na rynku nieruchomości Richarda Tice w walce przeciwko zaproponowanej przez Theresę May umowie Brexitowej. Jak podkreślił Farage – jego powrót do polityki jest konieczny ze względu na „podstępną i zdradziecką” postawę brytyjskich polityków.

Były lider UKIP powiedział, że jest zaczepiany przez ludzi na ulicy pytających go o to, kiedy zamierza wrócić. W odpowiedzi Farage zdecydował się napisać na łamach „Daily Telegraph”: „Oto macie moją odpowiedź. Wracam. Nie mam teraz żadnej wątpliwości, że polityczna klasa w Westminsterze oraz wiele im życzliwych mediów nie akceptuje wyniku referendum. Tych antydemokratów frustruje ten rezultat. Mam już dosyć ich kłamstw oraz zdrad. Nadszedł czas, aby dać im lekcję – taką, której nigdy nie zapomną”.

W sprawie powrotu byłego lidera UKIP głos zabrał James McGrory wspierający kampanię People’s Vote: „Nigel Farage miał więcej powrotów niż Frank Sinatra, z tym, że bez sukcesu”. Farage niewątpliwie chce skorzystać z trudnej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia w Wielkiej Brytanii. Na brytyjski rząd wywierana jest presja w sprawie Brexitu, który ma nastąpić już w marcu przyszłego roku, a negocjacje z unią nadal są w martwym punkcie.

