(Nie)zwykły bohater: Polak rzucił się na pomoc Brytyjce i zatrzymał pijanego kierowcę!

24-letni Tomasz Wawrzyk na zawsze pozostanie w pamięci 32-letniej Lydii Rushton – matki 13-miesięcznej Avy. Polak bez zastanowienia pomógł kobiecie i złapał pijanego kierowcę, który wjechał w tył jej samochodu.

Do incydentu doszło w Eccles, na ulicy Liverpool Road. 32-letnia Lydia Rushton jechała wynajętym Audi A3, gdy w tył jej samochodu uderzył z impetem Ford Mondeo. Gdy Lydia upewniła się, że nic się nie stało jej 13-miesięcznej córeczce Avie, to zauważyła, że sprawca kraksy próbuje uciec z miejsca zdarzenia. Na krzyki kobiety zareagował tylko młody mężczyzna z Polski – Tomasz Wawrzyniak, który pędem pobiegł w kierunku odjeżdżającego samochodu. Wawrzyniak zdołał zatrzymać pijanego kierowcę i zabrać mu kluczyki do auta.

Ale to jeszcze nie wszystko – w trakcie całego zdarzenia Wawrzyniak otoczył kobietę i jej dziecko dużą troską, a gdy pijany kierowca ponownie próbował uciec z miejsca wypadku (tym razem na nogach), ruszył za nim w pogoń. Za wszystko, co Polak zrobił tamtego dnia, Lydia nazwała go „swoim prawdziwym bohaterem”.

Wawrzyniak, który w Anglii mieszka dopiero od 9 miesięcy, przyznał skromnie, że zrobił tylko to, co każdy powinien zrobić na jego miejscu. – Dla mnie to nie było nic wyjątkowego, każdy zrobiłby to samo – powiedział dziennikarzom.