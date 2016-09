Niemcy: Neonaziści starli się z imigrantami! To klęska polityki otwartych drzwi? NEWS

W środowy wieczór w przygranicznym Budziszynie doszło do starć neonazistów z imigrantami. W wyniku walk kilka osób zostało poważnie rannych.

Jak wynika z relacji świadków, ok. 20 imigrantów zostało zaatakowanych przez grupę ok. 100 neonazistów, wśród których były także kobiety. Jednak bójkę mieli sprowokować uchodźcy, którzy rzucili w kierunku Niemców kilka obelg.

Do wybuchu zamieszek niewiele było trzeba, a w ruch szybko poszły pięści, kamienie i butelki. Na miejsce niemal natychmiast przyjechała policja, która chciała ochronić będących w mniejszości imigrantów. Paradoksalnie jednak imigranci nie okazali funkcjonariuszom wdzięczności za pomoc, tylko ich również zaczęli atakować, rzucając w ich kierunku butelki.

W trakcie zajścia neonaziści krzyczeli „Budziszyn dla Niemców”! Natomiast policja w stosunku do obu grup użyła pałek i gazu pieprzowego. Po zdarzeniu imigranci wycofali się do ośrodka przy Dresdner Strasse, a funkcjonariusze, na wypadek powrotu neonazistów, pilnowali go przez całą noc.

Zamieszki w Budziszynie to kolejny dowód na to, że Niemcy nie radzą sobie z kryzysem imigracyjnym i że kontynuowana przez kanclerz Angelę Merkel polityka otwartych drzwi wzmaga tylko w Niemczech napięcia na tle etnicznym i narodowościowym.

