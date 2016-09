Niemcy: Gang muzułmanów wtargnął na basen krzycząc „Allah Akbar! Wymordujemy was wszystkich!” NEWS

Nie ma dnia, żeby niemieckie media nie donosiły o napaściach z udziałem radykalnych muzułmanów. Tym razem obyło się bez ofiar śmiertelnych, ale nudyści z Nadrenii najedli się sporo strachu.

Do groźnego zdarzenia doszło na basenie Geldern, na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii. Na basen przeznaczony dla nudystów wtargnęło 6 brodatych 20-latkow, którzy zaczęli wykrzykiwać, że „wszystkich wymordują”. Poza tym muzułmanie zaatakowali nagie kobiety krzycząc do nich, że są „dziwkami”. Jedna z kobiet, która była świadkiem zdarzenia, zrelacjonowała, że mężczyźni mieli też krzyczeć do wszystkich kąpiących się, że są „niewiernymi”.

Niemcy się radykalizują: w niemieckiej polityce nie ma miejsca na islam!

Napaść na nudystów na basenie Geldern to kolejny tego typu incydent zanotowany w Niemczech od początku roku. W porównaniu jednak do większości poprzednich ataków, ten wyróżnia to, że wszyscy napastnicy mówili doskonale w języku niemieckim. A to oznacza, że albo mieszkają oni już w Niemczech od dawna, albo są obywatelami Niemiec (w obu przypadkach powinni się oni byli przynajmniej częściowo zintegrować z niemieckim społeczeństwem i nauczyć się szanować europejski sposób życia).

Niemcy: Połowa muzułmanów stawia islam ponad prawem niemieckim. UK też to czeka?

Jednak mimo mnożących się przypadków ataków seksualnych Niemcy nie rezygnują z próby edukowania muzułmanów w zakresie wyznawanych przez siebie wartości. Media niemieckie obiegła niedawno wiadomość, że dla zapobieżenia atakom seksualnym muzułmanie będą szkoleni na ratowników. W trakcie szkoleń muzułmanie mają zrozumieć, że nagość to w świecie zachodnim coś całkowicie naturalnego.

