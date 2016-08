Nie masz czasu na przygotowanie posiłków? Poznaj triki, dzięki którym zaoszczędzisz czas i pieniądze

Oto kilka spożywczych trików, które sprawią, że Twoje życie w kuchni będzie łatwiejsze, a dodatkowo zaoszczędzisz sporo czasu. Jeśli cenisz sobie swój czas i nie lubisz zbyt długo myśleć nad tym, co zjesz następnego dnia, nie jesteś najlepszy w regularne zaopatrywaniu się w pożywienie i regularnie zdarza się, że czegoś ci brakuje poznaj sposoby, które pomogą ci wybrnąć z takich sytuacji.

Każdego dnia głowę zaprząta nam zbyt wiele spraw. Praca, sprawunki, a do tego wszystkiego jeszcze chcielibyśmy trochę odpocząć, spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. To wszystko sprawia, ze na kreatywność w kuchni nie zostaje nam wiele czasu. Najczęściej liczy się czas i łatwość wykonania potrawy. Jednak jest kilka prostych sposobów, pozwolą Ci zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. Dzięki tym trikom twoje wieczory będą spokojniejsze i już nie będziesz musiał martwić się o to, co zjesz następnego dnia.

1. Pyszna smakowa woda

Jeśli został ci ogórek, którego nie masz do czego wykorzystać, nie wyrzucaj go. Dodaj trochę kawałków dowolnych cytrusów, wszytko wrzuć do dzbanka z wodą i oto za darmo będziesz miał pyszną smakową wodę. To nic nie kosztuje, jest zdrowe, smaczne, a ty nie musisz wyrzucać jedzenia.

2. Zamroź chleb na tosty

Chciałbyś zawsze mieć świeży chleb i tosty na śniadanie, ale nie masz czasu żeby codziennie biegać do piekarni przed wyjściem do pracy? Nic prostszego, kup więcej chleba, pokrój go i podziel na porcje. Następnie spakuj do woreczków i od razu włóż do zamrażarki. Rozmrożenie takich kanapek zajmuje dosłownie minutę w tosterze, a ty będziesz cieszyć się smakiem świeżego pieczywa.

3. Zamienić owoce w dżem w kilka sekund, niemożliwe?

Nie masz dżemu do porannych tostów? Zamiast biec do sklepu w piżamach, jest na to inny sposób. Możesz wziąć owoce które masz w kuchni lub w lodówce i rozgnieść je widelcem na toście. Następnie posyp je cukrem i jeśli się da, to rozsmaruj równomiernie. Takim prostym sposobem otrzymasz świeży dżem!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wrzuć na LAJT (lajt.co.uk)!

Chcesz poznać więcej tajemnic gwiazd? Chciałbyś schudnąć, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Najnowsze trendy, plotki, romanse, skandale, skuteczne diety, rozrywka tylko na LAJT (lajt.co.uk)