Nie kupuj cukierków, zrób je sam w domu!

Wszyscy wiemy, jak dużo chemii znajduje się w słodyczach, które kupujemy w sklepie. Najczęściej w ich składzie jest niewiele naturalnych składników, a jakość użytych produktów pozostawia wiele do życzenia. Jeśli jednak kochamy słodycze, a zwłaszcza cukierki, możemy je samemu przygotować w domowym zaciszu.



Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, jak przygotować domowym sposobem cukierki. Jest to z pewnością zdrowsza alternatywa dla słodyczy ze sklepów. Słodycze – jeśli nie są naturalne, wykonane np. z bakalii i naturalnie wstępujących cukrów, z pewnością nie będą służyły naszemu zdrowiu. Dla wielu jednak nie jest to skutecznie rozwiązanie na zaspokojenie słodkich zachcianek.

Dlatego, by zredukować niekorzystne działanie słodyczy, warto je przygotować samemu w domu. Zrobione przez nas smakołyki nie będą zawierały chemii, szkodliwych substancji, a do ich wykonania posłużą nam sprawdzone i pewne produkty, a nie śmieci, które nigdy nie powinny trafić do naszych żołądków.

Z poniższego amatorskiego filmiku dowiemy się, jak w prosty sposób przygotować domowe cukierki typu karmelki. Będziemy potrzebować jedynie nieco czasu i cierpliwości oraz: 2 szklanki cukru, 1 szklankę mleka.

