Nie każdy znajdzie pracę w UK – Wielka Brytania wprowadzi limity!

Z ostatnich analiz przeprowadzonych przez Migration Watch UK wynika, że Wielka Brytania powinna wprowadzić limit dla liczby przyjmowanych imigrantów z UE do 30,000 wysoko wykwalifikowanych pracowników rocznie.

Eksperci uważają, że ograniczenie liczby przyjmowanych na Wyspy imigrantów do 30,000 wysoko wykwalifikowanych pracowników z UE pozwoli ograniczyć saldo migracji do 100,000 i będzie miało pozytywny wpływ na brytyjską gospodarkę. Raport think thanku nie bierze pod uwagę nałożenia ograniczeń na turystów europejskich, biznesmenów, studentów czy emerytów, ani rekomendowanych pracowników pochodzących z Unii Europejskiej, którzy mieszkają już na Wyspach.

Według Migration Watch UK wprowadzenie sugerowanych limitów pozwoli również na szybszy rozwój brytyjskiej gospodarki, ale też będzie zapewnieniem dla brytyjskich pracowników, że uznawani są za wartościowych na rodzimym rynku pracy. Jest to pierwszy raz, kiedy Migration Watch określiło limit liczebny dla wpuszczanych na Wyspy imigrantów z Unii Europejskiej.

„Sensowny limit przyjmowanych do Wielkiej Brytanii wykwalifikowanych pracowników z UE pozwoli utrzymać na tym samym poziomie napływ specjalistów, którzy mają pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo i gospodarkę” – powiedział wiceprezes Migration Watch UK, Alp Mehmet.

Z oficjalnych danych opublikowanych w ubiegłym miesiącu wynika, że saldo migracji plasuje się Wielkiej Brytanii na poziomie 327,000 rocznie, czyli ponad trzykrotnie więcej niż wynosił niedościgły cel Partii Konserwatywnej – 100,000 – będący jej hasłem przewodnim w wyborach parlamentarnych.

