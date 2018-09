Negocjacje znów pod groźbą załamania. Wielka Brytania nie akceptuje propozycji na temat granicy irlandzkiej

Negocjacje między Wielką Brytanią, a Unią Europejską znów znalazły się pod groźbą załamania, ponieważ strona brytyjska nie chce się zgodzić na kompromis w sprawie granicy między Irlandią, a Irlandią Północną.

Brytyjski portal "The Independent" napisał, że strona unijna wierzy, że znalazła "jedyne słuszne" rozwiązanie w sprawie granicy irlandzkiej, które zadowoliłoby obie strony. Jednak propozycje te już zostały odrzucone przez dwóch rządowych ministrów z Wielkiej Brytanii i nazwane "bzdurami". Obserwatorzy zwracają uwagę, że to już kolejny impas w negocjacjach spowodowany różnicami w sprawie granicy między Irlandią, a Irlandią Północną.

Wielu ekspertów przewiduje teraz, że Unia Europejska wobec widma kolejnego impasu w negocjacjach zaproponuje Wielkiej Brytanii niejasną i lakoniczną deklaracje w sprawie przyszłych relacji między dwoma obozami w zamian za ustępstwa w sprawie granicy na zielonej wyspie.

"Te polityczne deklaracje są dzisiaj kluczem do uzyskania racjonalnego porozumienia w sprawie granicy irlandzkiej" - napisał "The Independent".

Zgodnie z najnowszymi propozycjami, Irlandia Północna miałaby dalej zostać członkiem Unii Celnej oraz Jednolitego Rynku Europejskiego, a granica celna zostałaby utworzona na morzu irlandzkim czyli między Zieloną Wyspą, a Wielką Brytanią. Jednak zarówno Theresa May i współrządząca w koalicji z Torysami partia DUP twierdzą, że taka propozycja jest nie do zaakceptowania. Propozycja Unii Europejskiej zakłada również, że w tekście umowy wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znajdzie się wzmianka o ochronie prawnej oraz o pozostaniu Irlandii Północnej w Unii Celnej i o stosowaniu się do jej przepisów.

Oficjele unijni sugerują też, że wraz z umową wystąpienia z Unii Europejskiej pojawi się niewiążąca deklaracja, w której Londyn założy, że ochrona prawna nie będzie potrzebna w momencie zawarcia ewentualnej umowy handlowej między Unią Europejską, a Wielką Brytanią.

Wiele wskazuje, że mimo optymistycznych nastrojów, które ostatnio zapanowały wokół negocjacji, ich wynik i kompromis nie jest jeszcze przesądzony. Kwestia granicy między Irlandią, a Irlandią Północną pozostaje nadal kwestią sporną, co do której nie ma żadnych planów na jej rozwiązanie.