„Negocjacje ws. Brexitu nie rozpoczną się w ciągu najbliższego roku” – mówi znany eurokrata

Zgodnie z zapowiedzią Theresy May, rząd brytyjski uruchomi art. 50 Traktatu Lizbońskiego z początkiem 2017 r. Jednak były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy uważa, że jest to blef i że negocjacje ws. Brexitu nie rozpoczną się w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Skąd taka pewność Van Rompuy’a? Wydaje się, że z czystej logiki, według której negocjacje ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii mogą się rozpocząć dopiero w momencie, gdy w Niemczech zostanie wybrany nowy rząd. Wiadomo jest, że Niemcy będą w tych negocjacjach odgrywać dominującą rolę, a politykom brytyjskim będzie zależeć na tym, żeby stanowisko negocjacyjne Niemców było w tym względzie spójne. Zmiana rządu w trakcie negocjacji może na takie stanowisko znacząco wpłynąć, a wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się dopiero we wrześniu 2017 r.

Eksperci są pewni: „Nie ma żadnej szansy na to, żeby Polacy zachowali po Brexicie pełnię praw”!

W najnowszym wywiadzie dla BBC Van Rompuy zaprzeczył, że politycy europejscy będą chcieli ukarać Wielką Brytanię za decyzję o wyjściu ze wspólnoty, ale też zastrzegł, że negocjacje będą trudne, ponieważ na szali będą „ogromne interesy gospodarcze”. Były przewodniczący Rady Europejskiej dodał również, że są pewne „czerwone linie”, z których najważniejszą jest swoboda przepływu pracowników. Van Rompuy zasugerował więc, podobnie jak wielu innych polityków, że Unia Europejska nie zezwoli Wielkiej Brytanii na niczym nieograniczony handel, o ile ta ograniczy tę fundamentalną dla wspólnoty swobodę.

Rompuy krytycznie jednak wypowiedział się o samym referendum, którego wynik uznał za „błąd historyczny”. – To jeden z tych rzadkich przypadków, gdy państwo decyduje się zagłosować wbrew swoim żywotnym interesom. Dla mnie to dowód na to, że referendum zawsze daje złe odpowiedzi na pytania nigdy prawidłowo nie zadane – powiedział.

Zobacz wzruszający wywiad z Aleksandrą, znajomą Polaka skatowanego w Leeds!