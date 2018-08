Negocjacje brexitowe wchodzą w ostateczną fazę - porozumienie między UK, a UE możliwe już w październiku

"Negocjacje wchodzą właśnie w ostateczną fazę" - komentował główny szef unijnego zespołu negocjacyjnego, Michel Barnier. Obie strony zintensyfikowały prace nad budową porozumienia, gdyż zarówno Londyn, jak i Bruksela chcą ustalić szczegóły swojego rozwodu przed końcem roku, już w październiku.

"Doszliśmy wspólnie do wniosku, że od teraz rozmowy będą prowadzone nieustannie. Dominic Raab i ja będziemy spotykać się regularnie, aby reealizować kolejne etapy rozmów" - mówił na konferencji prasowej Michel Barnier.

Właśnie z powodu "zwiększenia intensywności rozmów" brytyjski minister ds Brexitu pojawił się we wtorek w Brukseli, choć wciąż niektóre kwestie, jak choćby granica Północnej Irlandii, pozostają nierozwiązane. Pytany o ten problemy Raab nie udzielił klarownej odpowiedzi, tylko podkreślił, że tego typu sprawy muszą zostać rozwiązane "na poziomie politycznym". Prowadzący negocjacje z Unią ledwie od lipca polityk przyznał, że rząd Theresy May jest zdeterminowany, aby wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych miało miejsce w marcu przyszłego roku, nawet jeśli nie udałoby się osiągnąć porozumienia i skończyłoby się opcją "no deal". "Niektóre z tych straszliwych, jeżących włosy na głowie historiach o wyjściu z UE bez umowy są bardzo dalekie od prawdy" - uspokajał.

Raab pytany wprost o ewentualną możliwość powrotu Wielkiej Brytanii do Wspólnoty w razie negocjacyjnego fiaska stwierdził bardzo mocno, że nic takiego nie wchodzi w grę. Jak widać zarówno Londyn, jak i Brukselą są zgodne w kwestii tego, że porozumienie musi zostać osiągnięte jak najszybciej. Problem polega jednak na tym, że przez wakacje poczyniono w zasadzie zerowe postępy! Podczas rozmów w sprawie przyszłych relacji handlowych i granicy irlandzkiej nie wypracowano żadnego kompromisu.

W dodatku wewnętrzna sytuacja w brytyjskim rządzie wciąż pozostaje nie najlepsza. Nie dość, że plan z Chequers nadal budzi kontrowersje w Partii Konserwatywnej to jeszcze oberwało się mu mocno od przedstawicieli UE. W zasadzie obie strony mają już bardzo małe pole manewru, aby móc jakoś "uzgodnić" swoje pozycje, więc coraz trudniej będzie o zadowalający wszystkich kompromis. Premier May jest przekonana, że zrobiła już dość ustępstw wobec UE szczególnie, że znajduje się nieustannie pod ostrzałem konserwatywnych zwolenników twardego Brexitu.

Na zakończenie warto dodać, że umowa między Londynem, a Brukselą musi zostać podpisana w październiku jeśli Brexit ma się odbyć w marcu 2019 - tyle właśnie czasu potrzeba, aby dopełnić wszelkich formalności i dokumenty zostały ratyfikowane.