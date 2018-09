Naukowcy ostrzegają: Organiczne jogurty dla dzieci są gorsze od... Coca-Coli!

Fot. Getty

Jogurty stanowią jeden z podstawowych produktów podawanych dzieciom na śniadanie. Tymczasem, jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez brytyjskich naukowców, wiele jogurtów przeznaczonych dla dzieci zawiera więcej cukru niż... Coca-Cola!

Naukowcy z University of Leeds i University of Surrey wzięli pod lupę 921 jogurtów dostępnych w największych supermarketach w Wielkiej Brytanii. Jednak przeprowadzona przez nich analiza zawartości jogurtów wielu konsumentów może przyprawić o gęsią skórkę. Okazało się bowiem, że w większości jogurtów (czyli produktów uznawanych powszechnie za zdrowe), zawartość cukru przekracza 5 g na 100 g. Tylko w jogurtach naturalnych, jogurtach greckich i jogurtach typu greckiego zawartość cukru jest mniejsza niż 5 g na 100 g., w związku z czym tylko te produkty mogą zostać zakwalifikowane jako produkty o obniżonej zawartości cukrów.

Oto najgorsze brytyjskie miasto pod względem higieny podawanego w restauracjach i barach jedzenia

Co jednak zdumiało naukowców najbardziej, to to, że wśród produktów o najwyższej zawartości cukrów znalazły się organiczne jogurty dedykowane dzieciom. Organiczne jogurty, często podawane dzieciom przez rodziców na śniadanie, miały średnio 13,1 g cukru na każde 100 g produktu. Jogurty te okazały się zatem słodsze od... Coca-Coli, w której w 100 g znajduje się 10,6 g cukru.

Porównanie cen w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Gdzie życie jest tańsze?

Naukowcy ostrzegają zatem rodziców, by dokładnie sprawdzali skład produktów podawanych swoim pociechom. Może się bowiem okazać, że pozornie zdrowe artykuły spożywcze są de facto bardzo niezdrowymi mieszankami cukru i tłuszczu, do których dzieci nie powinny się przyzwyczajać. W przeciwnym razie dzieci już od małego wyrobią sobie złe nawyki żywieniowe.

Jedzenie na wynos zdrożeje? Rząd planuje wprowadzenie nowego podatku