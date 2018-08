Naukowcy z uniwersytetu w Londynie twierdzą, że na Księżycu mogło istnieć pozaziemskie życie

Poszukiwanie pozaziemskiego życia jest jednym ze "świętych Graali" współczesnej nauki, która stara się odpowiedzieć na bardzo fundamentalne dla ludzi pytanie: skąd się wzięło życie na Ziemi?

Naukowcy z Uniwersytetu w Londynie doszli do ciekawych wniosków na temat tego, skąd na Ziemi wzięło się życie. Według nich obcy mogli się rozwijać na naszym najbliższym kosmicznym sąsiedzie - Księżycu. Do takich ciekawych wniosków doszło dwóch poszukiwaczy planet, którzy znaleźli dowody na to, że Księżyc mógł mieć przez krótki okres warunki wspierające rozwój życia na srebrnym globie. Mowa tutaj oczywiście o prostych formach życia, więc jeśli już myśleliście o zaginionej bazie "IV rzeszy niemieckiej", to jesteście w błędzie.

Wszystko to miało dziać się 4 mld lat temu, a warunki panujące wtedy na Księżycu były zbliżone do tych, które 3,5 mld lat temu panowały na Ziemi, która była bardzo aktywna wulkanicznie. W tamtym czasie Księżyc dosłownie "wypluwał" z siebie ogromne ilości gorących gazów włączając w to parę wodną. Gazy te mogły przejść w stan ciekły formując wodę na powierzchni i tworząc atmosferę, która zatrzymała ją na naszym satelicie.

"Jeśli woda w stanie ciekłym oraz atmosfera były obecne we wczesnych fazach istnienia Księżyca przez dłuższy czas, to można założyć, że jego powierzchnia mogła być zamieszkana" - powiedział Dirk Schulze-Makuch, astrobiolog z Uniwersytetu w Waszyngtonie, który wspólnie z prof. Ianem Crawfordem z Uniwersytetu w Londynie napisał pracę na temat Księżyca.

Naukowcy wierzą także, że Księżyc posiadał pole magnetyczne, które chroniło wszelkie formy życia przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym oraz wiatrem słonecznym. Najstarsze odnalezione ślady życia na Ziemi pochodzą sprzed 3,5 - 3,8 mld lat. W tamtym okresie Układ Słoneczny był bombardowany meteorytami, więc nie jest wykluczone, że życie istniało wtedy na Księżycu, a z niego dopiero trafiło na Ziemię.

"Wiele wskazuje na to, że w tamtym okresie Księżyc był zamieszkany. Na jego powierzchni mogły znajdować się mikroby żyjące w wodnych jeziorach na jego powierzchni. Później woda mogła po prostu wyschnąć" - powiedział Dirk Schulze-Makuch.

Badacze mają teraz nadzieję, że swoimi wnioskami zachęcą NASA i inne agencje kosmiczne do "ponownych lotów oraz badania Księżyca". Jeśli twierdzenia naukowców potwierdziłyby się, to byłaby to wielka rewolucja we współczesnej nauce, która jak dotąd nie brała pod uwagę, że na Księżycu znajdowało się życie. Dotąd sądzono, że Księżyc z powodu swojej niskiej grawitacji nigdy nie posiadał atmosfery.