Nastolatka związana i brutalnie zgwałcona przez gang Algierczyków pod Wieżą Eiffla NEWS

świat

Szok

19-letnia Francuzka została związana i brutalnie zgwałcona przez gang nielegalnych imigrantów pochodzących z Algierii. Dziewczyna sądziła, że idzie na randkę z 17-latkiem, na którą umówiła się pod Wieżą Eiffla…

Policja zatrzymała w związku z atakiem trzech Algierczyków w jednym z paryskich hoteli. Są oni podejrzani o zbiorowy gwałt na nastolatce, którą zwabili na Pole Marsowe niedaleko Wieży Eiffla przez Facebooka. Dziewczyna odpowiedziała na wiadomość na portalu społecznościowym wysłaną przez – jak sądziła – 17-letniego Tunezyjczyka, z którym spotkała się wcześniej niedaleko swojego domu.

Umawiając się na spotkanie niedaleko Wieży Eiffla nastolatka była przekonana, że idzie na piknik z 17-latkiem. W parku została jednak zaatakowana przez gang Algierczyków i brutalnie zgwałcona. Dziewczynę w ciężkim stanie znaleźli nad ranem przechodnie.

Gwałciciele zostali złapani przez policję w jednym z paryskich hoteli, gdy pakowali się, by uciec do Niemiec. Żaden z Algierczyków nie miał przy sobie dokumentów i każdy z nich twierdził, że jest 17-letnim Tunezyjczykiem, który szuka we Francji azylu. Ze wstępnych ustaleń wynika jednak, że mężczyźni są starsi i pochodzą z Algierii.

