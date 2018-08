NASA przygotowuje 17-latkę do lotu na Marsa!

Fot. Wikipedia

Mars jest planetą, na którą amerykańska agencja kosmiczna NASA od dawna planuje lot załogowy. Jednak żeby przetrwać w trudnych marsjańskich warunkach należy się do tego odpowiednio przygotować.

Naukowcy od kilkudziesięciu lat fascynują się Marsem, choć nie jest on planetą położoną najbliżej Ziemi (tą, jak wiemy, jest Wenus). Jednak ze względu na warunki, jakie panują na Czerwonej Planecie, to właśnie Mars jest obiektem zainteresowania ziemskich naukowców. Warunki na Marsie przypominają nieco te ziemskie, choć są o wiele bardziej surowe niż u nas, dlatego osoby, które w przyszłości udadzą się z pierwszą załogową misją na Marsa, będą musiały zostać do tego starannie przeszkolone.

Alyssa Carson jest 17-latką mieszkającą w stanie Luizjana w USA, która została wybrana przez NASA do rozpoczęcia treningu potrzebnego do zostania astronautką. Amerykanka marzy o tym, by jako pierwsza stanąć na powierzchni Czerwonej Planety podczas planowanej przez NASA misji załogowej w 2033 roku.

Dziewczyna posiada wszelkie cechy potrzebne do osiągnięcia tego marzenia. Carson odwiedziła i dokładnie poznała już 14 centrów NASA przeznaczonych dla odwiedzających, a dodatkowo jest też najmłodszą osobą, jaka dostała się do Advanced Possum Academy, co oficjalnie dało jej zielone światło do rozpoczęcia treningów na astronautkę. Oprócz tego 17-latka uczy się także w czterech językach: angielskim, chińskim, francuskim i hiszpańskim.

"Największym wyzwaniem jest zrobienie wszystkiego w odpowiednio krótkim czasie i to w tak młodym wieku, chodząc jeszcze do normalnej szkoły. Kontynuowanie treningu w tak młodym wieku może w przyszłości sprawić pewne trudności, ale jak na razie idzie mi dobrze" - powiedział Alyssa.

Zanim jednak NASA wyśle kogokolwiek na Marsa, inżynierowie agencji muszą popracować nad tym, jak ochronić kolonizatorów przed działaniem promieniowania kosmicznego. Atmosfera Marsa nie jest bowiem tak gęsta, jak ta na Ziemi i nie chroni planety w takim stopniu jak nas. Kolejnym problemem jest dostarczenie na planetę zapasów wody i żywności lub opracowanie metod samodzielnej ich produkcji z wykorzystaniem marsjańskiej gleby.

Na przeszkodzie może także stanąć temperatura, która na znacznie oddalonym od Słońca Marsie jest niższa niż na Ziemi. Dodatkowo problemem pozostaje jeszcze kwestia napędu do rakiet, ponieważ w tej chwili podróż na Marsa za pomocą współczesnych statków kosmicznych trwałaby zbyt długo. NASA czyni jednak już w tym względzie pewne starania, a naukowcy postanowili wrócić do koncepcji silników nuklearnych, które napędzane są przez kontrolowane wybuchy. Koncepcja ta została opracowana jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku przez niemieckiego naukowca Vernera Von Brauna.