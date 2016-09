Najpierw Francja, a teraz Hiszpania – kolejni podejrzani o terroryzm zatrzymani NEWS

Kolejne zagrożenie terrorystyczne zneutralizowane – tym razem w Hiszpanii. Dziś rano pisaliśmy o zatrzymaniu dwóch nastolatek planujących przeprowadzenie zamachu we Francji, a mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się informacje o zagrożeniu na Półwyspie Iberyjskim.

Hiszpańskie MSW poinformowało, że zatrzymano dwóch Marokańczyków, którym postawiono zarzuty wspierania ISIS i przypuszcza się, że mogli planować przeprowadzenie zamachu terrorystycznego w Europie. Wcześniej obaj byli zaangażowani w próbę dołączenia do szeregów Państwa Islamskiego.

Jeden z oskarżonych próbował przedostać się do Syrii przez Turcję, ale został przechwycony przez lokalną policję i odesłany do kraju, w którym mieszka. Z kolei drugi był odpowiedzialny za jego szkolenie i pomagał mu w dostaniu się na front wojny z terroryzmem. Śledztwo w ich sprawie wciąż się toczy i być może postawione zostaną im zarzuty dotyczące próby przeprowadzenia ataku terrorystycznego.

Nie wiadomo czy akcja w Hiszpanii ma jakikolwiek związek z tym, co wydarzyło się wcześniej w Nicei. Francuskie służby specjalne zatrzymały dwie nastolatki. Obie za pomocą zakodowanego systemu poczty elektronicznej miały kontaktować się z przedstawicielami Państwa Islamskiego. Miały otrzymywać instrukcje od samego Raszida Kassima, który ma obecnie przebywać na pograniczu syryjsko-irackim. Jest on odpowiedzialny za propagandę ISIS, rekrutowanie nowych członków oraz zdalne przygotowywanie zamachów w Europie.

Z oficjalnych danych sądowych do których dotarli reporterzy TVP Info wynika, że siedemnastolatka i dziewiętnastolatka zostaną oskarżone o przeprowadzenie ataku terrorystycznego. Nie wiadomo co miało być ich celem, ale jak przyznała podczas policyjnego przesłuchania młodsza, miał on być związany z strefą militarną. O starszej wiadomo tyle, że już dwa lata próbowała się przedostać do Syrii, aby dołączyć do sił Państwa Islamskiego i walczyć w “świętej wojnie”.