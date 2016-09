Najbardziej rozpaczliwa bójka świata zablokowała ruch uliczny w centrum miasta [wideo] NEWS

Dwóch mężczyzn, którzy usiłowali się pobić, zablokowało ruch uliczny w Bershire w centrum miasta. Próba siłowego rozwiązania sporu stała się pośmiewiskiem wśród obserwujących zdarzenie przechodniów.

Buzująca w dwóch mężczyznach adrenalina znalazła należyty upust w postaci bójki na środku drogi… Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wspomniana bójka wyglądała bardziej jak… taniec.

Sprzeczka, która przerodziła się w pełną emocji walkę „na śmierć i życie” zaczęła się od przejścia dla pieszych. Mężczyzna prowadzący samochód ciężarowy zdenerwował się, gdy zobaczył pieszego przechodzącego „zbyt blisko jego samochodu”.

Jeden ze świadków zdarzenia, Stuart Saunders powiedział, że bójka „wyglądała jak scena z Flipa i Flapa”. “To była jedna z najbardziej absurdalnych rzeczy, jakie widziałem w życiu. Na całej drodze zrobił się niesamowity chaos z ich powodu” – powiedział Saunders.

„Kilku osobom udało się ich ominąć i przejechali, ale większość musiała stać i czekać aż ten ich taniec się skończy. Inni stawali i śmiali się patrząc na komiczną scenę”. Całe zdarzenie zostało nakręcone przez innego, przypadkowego świadka tych “dramatycznych” wydarzeń i dzięki niemu można zobaczyć tę „walkę stulecia”, która rozegrała się na oczach przechodniów.

Bójka musiała być bardziej zażarta niż to wyglądało, ponieważ po około 5 minutach na miejscu pojawiła się policja, która rozdzieliła wściekłych mężczyzn. Do tej nietypowej walki doszło we wtorek około godziny 11:30. „Otrzymaliśmy zgłoszenie o dwóch dziwnie zachowujących się mężczyznach przy Stoke Road” – powiedział rzecznik tamtejszej policji.

„Wysłaliśmy w tamto miejsce partol, który szybko wyjaśnił sytuację i rozładował ruch. Na szczęście żaden z uczestników nie został poważnie ranny…”