Na skutek upałów 2 mln ludzi trafiło w Wielkiej Brytanii na szpitalny oddział ratunkowy

Fot. Getty

Tegoroczne lato w Wielkiej Brytanii jest najcieplejsze od dekady. Niestety dla wielu mieszkańców Wysp upalna pogoda, zamiast być doskonałą okazją do spędzenia czasu na dworze, stała się zwyczajnie mordercza...

Z raportu NHS wynika, że lipiec tego roku był najbardziej pracowitym miesiącem w historii. W ostatnim miesiącu na szpitalne oddziały ratunkowe przyjęto blisko 2,2 mln pacjentów, czyli najwięcej od 2010 r., gdy rozpoczęto stosowne pomiary. Jednocześnie w okresie od 2 czerwca do 20 lipca zarejestrowanych zostało blisko 1000 zgonów więcej, niż wynosi przeciętna z ostatnich 5 lat.

Eksperci wstrzymują się jednak z jednoznaczną oceną tychże zgonów, wskazując na fakt, że mimo znacznie zwiększonej ilości zgonów w stosunku do przeciętnej z ostatnich 5 lat, liczba zgonów i tak była w tym roku niższa niż w roku poprzednim i w roku 2016. W tym roku w podanym okresie zmarło 65 439 osób, podczas gdy w 2017 r. było ich 65 846, a w 2016 r. - 65 728. Nie jest zatem jeszcze przesądzone, czy tegoroczne zgony są w dużej mierze spowodowane upałami, czy też jest to po prostu zbieg okoliczności.

Oblegane oddziały ratunkowe są kolejnym dowodem na to, że brytyjska NHS wymaga znaczącego dofinansowania. - Niedawne upały miały spory wpływ [na NHS], jednak to nie zmienia faktu, że [brytyjska służba zdrowia] jest niedofinansowana - powiedział Taj Hassan, przewodniczący Royal College of Emergency Medicine. - Nie powinno też nikogo zdziwić, że, niezależnie od warunków pogodowych, praca w ciągle niedofinansowanym i ubożejącym systemie będzie miała swoje konsekwencje, a wszystkie będą miały szkodliwy wpływ na pacjentów – dodał.

