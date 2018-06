Na rządowym programie Help to Buy korzystają najbardziej ludzie, którzy mają wysokie zarobki

Według najnowszych danych na rządowym programie pomocowym Help to Buy, dzięki któremu osoby o skromnych zarobkach miały mieć szansę na zakup własnego domu, najbardziej korzystają osoby o wyższych dochodach.

Celem programu Help to Buy wartego 8.3 miliardy funtów jest danie osobom o skromnych dochodach szansy na zakup własnego mieszkania. Na podstawie najnowszych analiz okazuje się jednak, że średnia zarobków osób, które korzystają najczęściej z tego programu dającego im możliwość wzięcia pożyczki mieszkaniowej na dobrych warunkach, wystrzeliła w górę.

Z danych rządowych wynika, że średni dochód przypadający na gospodarstwo domowe osób, które korzystają z programu Help to Buy plasuje się na poziomie 50,000 funtów. W Londynie kwota ta jest nawet wyższa i osiągnęła poziom 72,000 funtów. Dane te podważają poważnie wartość samego programu, który w swoim założeniu przeznaczony był dla osób o skromnych dochodach.

Ponadto program ten, którego wartość oszacowano na 8.3 miliardy funtów jest fundowany z pieniędzy podatników, co jeszcze bardziej zaostrza jego krytykę w świetle opublikowanych analiz. Obecnie wysokość zarobków przeciętnej osoby korzystającej z programu Help to Buy jest o 10,000 funtów wyższa niż wtedy, gdy program wchodził w życie czyli w 2013 roku i wzrosła o 35 procent.

