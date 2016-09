Muzułmański raper wzywa do obcięcia głowy Farage’owi i nazywa królową „dz****ką! [wideo]

Muzułmański raper umieścił w sieci teledysk do piosenki, w której obraża królową brytyjską oraz wzywa do obcięcia głowy Nigelowi Farage’owi, jak również innym brytyjskim politykom.

Robert Bealer, który działa pod pseudonimem Prophet Zebadiah Abu-Obadiah w swoich tekstach wzywa do stosowania brutalnej przemocy wobec brytyjskich polityków. W swoim ostatnim utworze „Off With Their Heads” wzywa do obcięcia głowy Nigelowi Farage’owi, królowej Elżbiecie oraz z niewiadomych przyczyn… Winstonowi Churchillowi. W tekście piosenki można usłyszeć, że raper chce nabić ich głowy na pal.

„Farage – obciąć mu głowę, Tommy Robinson – obciąć mu głowę, Churchill – obciąć mu głowę. To nie są legendy, to ludobójcy i tchórze, którzy zrabowali wszystko, co mogli i zostawili niewinnych ludzi na śmierć” – tak Prophet Zebadiah Abu-Obadiah śpiewa w swojej ostatniej piosence.

„Nie różnią się od waszej królowej, złodziejki i dz****ki, która powinna zwrócić skradziony Koh-i-noor” – śpiewa dalej raper.

Koh-i-noor, o którym śpiewa, to jeden z największych diamentów na świecie, którego historia sięga przynajmniej XII wieku. Został znaleziony w Indiach i w swojej długiej historii przechodził z rąk do rąk, aż w końcu podczas działań wojennych w Afganistanie w połowie XIX wieku został skonfiskowany przez armię brytyjską i podarowany królowej Wiktorii. Do dzisiaj znajduje się w brytyjskim skarbcu koronnym w londyńskiej Tower, gdzie zdobi koronę Elżbiety – królowej matki.

Tommy Robertson, o którym również wspominał raper to były lider Angielskiej Ligi Ochrony – skrajnie prawicowej organizacji występującej otwarcie przeciwko islamowi. Po opublikowaniu nagrania napisał na swoim Twitterze: „jestem trochę zniesmaczony, ponieważ jakiś tłusty człowiek robi film, w którym śpiewa, że powinno się mnie pozbawić głowy. Podoba mi się za to muzyka”.