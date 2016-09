Muzułmanin zmasakrował Polce twarz, bo nie chciała do niego wrócić

Przerażające wydarzenia rozegrały się w Cheltenham. Pochodząca z Polski Joanna F. została brutalnie napadnięta przez Sadeka Ahmeda, swojego byłego partnera. Do incydentu doszło w nocy przed restauracją, której właścicielem jest mężczyzna.

Zgodnie z doniesieniami lokalnej prasy, Polka i muzułmanin spotykali się przez kilka lat. Ich związek rozpadł się w 2013 roku. Mężczyzna nie mógł się z tym pogodził i miał wielokrotnie nachodzić Joannę F. Jedno z ich „spotkań”, do którego doszło w czerwcu 2014 roku, zakończyło się dla Polki prawdziwym koszmarem.

Joanna F., wracając nocą z pracy, przechodziła obok restauracji prowadzonej przez byłego partnera. Ten zauważył ją z lokalu i wybiegł za nią na ulicę. Zaczął krzyczeć na dziewczynę i ją szarpać. Przekonywał ją, by wróciła z nim do domu. Gdy ta nie chciała go słuchać i zaczęła się wyrywać, wywiązała się bójka, wskutek której Polka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami klatki piersiowej, kolan, oraz zmasakrowaną twarzą. Jak donosi serwis „Gloucestershire Echo”, Joanna F. miała być m.in. kopana w twarz przez swojego oprawcę.

Sprawa trafiła do sądu. Mężczyzna próbował się bronić, obciążając winą za całe zajście naszą rodaczkę. Twierdził, że to ona przyszła do niego tego samego dnia, oraz że… wybiła mu wtedy dwa zęby.

Wyrok w tej sprawie zapadnie najprawdopodobniej w lutym. Tymczasowo Sadek Ahmed przebywa na wolności – został zwolniony za kaucją.