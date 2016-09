Muzułmanie chcą wymazać chrześcijaństwo z Europy? Zaskakujące słowa kościelnego dostojnika NEWS

Austriacki kardynał Christoph Schoenborn twierdzi, że wojujący islam chce całkowicie wyplenić chrześcijaństwo z Europy.

Uważany za jednego z kandydatów do objęcia Stolicy Apostolskiej po papieżu Franciszku kardynał i arcybiskup diecezji wiedeńskiej twierdzi, że muzułmanie chcą pozbyć się chrześcijaństwa, a wraz z nim wartości, które ze sobą niesie.

„Czy nastąpi podbój Europy przez islam?” – pytał kardynał i dodał, że „wielu muzułmanów tego pragnie i twierdzą nawet, że Europa już umiera”. Schoenborn powiedział także, że modli się codziennie do Boga o miłosierdzie dla Europy i jej mieszkańców, którzy – jak powiedział – „są w niebezpieczeństwie, jakim jest utracenie wiary chrześcijańskiej”.

Kardynał Schoenborn wyjaśnił, że chrześcijanie na Starym Kontynencie już mogą obserwować niepokojące zmiany „nie tylko ekonomiczne, ale także te związane z naszym człowieczeństwem, wiarą i wartościami, w które wierzymy”.

Słowa Kardynała padły podczas obchodów 333. rocznicy odsieczy wiedeńskiej kiedy w 1683 roku wojska chrześcijańskiej Europy pod wodzą polskiego Króla Jana III Sobieskiego rozbiły ponad stutysięczną armię Imperium Osmańskiego pod wodzą Kary Mustafy i tym samym obroniły kontynent przed najazdem muzułmanów. Bitwa pod Wiedniem jest dziś zaliczana do najważniejszych bitew, które miały znaczący wpływ na historię świata.



Rocznicę bitwy pod Wiedniem świętuje w Austrii nie tylko Kościół katolicki, ale także prawicowa Wolnościowa Partia Austrii, która otwarcie wzywa do obrony „zachodniego świata przed najeźdźcami”.