„Może kawałek ciasta? Przepraszam, nie ma żadnych wiśni” - Donald Tusk zadrwił z Theresy May na Instagramie?

Na podsumowanie nieformalnego szczytu UE w Salzburgu, podczas którego Theresa May przedstawiła liderom państw Wspólnoty założenia planu z Chequers, Donald Tusk umieścił na Instagramie zdjęcie z dwuznacznym podpisem „„Może kawałek ciasta? Przepraszam, nie ma żadnych wiśni”. Czy Donald Tusk zadrwił z szefowej brytyjskiego rządu?

„Zjeść ciastko i mieć ciastko” - to powiedzenie, odnoszące się do strategii negocjacyjnej Wielkiej Brytanii ws. Brexitu, robi w ostatnich miesiącach furorę w unijnych kuluarach. Fakt ten wykorzystał właśnie Donald Tusk, który po zakończonym szczycie w Salzburgu, właśnie tak podsumował plan Londynu dotyczący podtrzymania dobrych relacji ze Wspólnotą. Przypomnijmy bowiem, że przedstawiony wczoraj przez Theresę May plan z Chequers odnośnie relacji handlowych po Brexicie został jednoznacznie uznany przez liderów państw unijnych za nierealny - za plan, który „nie zadziała”.

„Może kawałek ciasta? Przepraszam, nie ma żadnych wiśni” - ten pełen sarkazmu podpis Donald Tusk umieścił na Instagramie pod zdjęciem ze szczytu UE, na którym stoi on wraz z premier May obok patery z ciastkami. Nie jest pewne, czy przewodniczący Rady Europejskiej celowo zapozował z szefową brytyjskiego rządu do takiego zdjęcia, ale, jak widać, Theresa May nie dostrzegła, że ruch ten może uczynić z niej obiekt żartów.

