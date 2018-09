Moment prawdy Theresy May - UE chce porozumienia w kwestii Brexitu już w PAŹDZIERNIKU

Brexit na ostatniej prostej. Negocjacje między Brukselą, a Londynem wchodzą w decydującą fazę. Na szczycie w Salzburgu nie udało się dojść do porozumienia w kwestiach dzielących Unię z UK, ale obie strony dały sobie jeszcze jedną szansę.

Na 18 października zaplanowano Radę Europejską, która skoncentruje się na migracji i bezpieczeństwie wewnętrznym. Przywódcy – w gronie 27 państw, jako Rada Europejska – będą też rozmawiać o Brexicie. "W październiku oczekujemy maksymalnych postępów i efektów w rozmowach brexitowych. Wtedy dopiero zdecydujemy, czy można zwołać nadzwyczajny szczyt w listopadzie oraz sfinalizować i sformalizować porozumienie" - komentował Donald Tusk. Przewodniczący Rady Europejskiej odrzucił wypracowany przez premier Theresą May "plan z Chequers", a teraz zapowiedział, że zbliża się "moment prawdy".

WAŻNE: W przypadku twardego Brexitu Home Office zapewni imigrantom z UE nielimitowany dostęp do brytyjskiego rynku pracy jeszcze przez 2 lata

W październiku mają zostać rozpracowane najbardziej drażliwe kwestie, które ciągle dzielą Londyn i Brukselę. Chodzi rzecz jasna o kwestie irlandzkiej granicy i ramy przyszłej współpracy handlowej między Wspólnotą, w Zjednoczonym Królestwem. To już naprawdę ostatni dzwonek, jeśli chcemy uniknąć twardego Brexitu. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia przed deadline`m zaplanowanym na listopadem nie uda się uniknąć scenariusza "no deal".

W związku z tą sytuacją pojawiły się głosy, że pozostały państwa unijne są gotowe "poświęcić" Irlandię i przychylić się do propozycji strony brytyjskiej, byle tylko uniknąć scenariusza "no deal". Tak przynajmniej mówi się w brukselskich kuluarach. Francuski ambasador w Irlandii Stéphane Crouzat rozwiewa jednak te obawy. "Niektórzy ludzie w Irlandii wydają się martwić, że zostaną poświęceni na ołtarzu kompromisu" - komentował na łamach "The Daily Express". "Zapewniam wszystkich, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Chcemy zachować pełną jedność i solidarność".

Przyśpieszone wybory jedynym ratunkiem przed no-deal Brexit?

Pewne jest jedno - w Europie panują niepewność. Liderzy krajów Wspólnoty naciskają na przygotowanie scenariuszy na wypadek, gdyby porozumienia jednak nie udało się wypracować...