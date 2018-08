„Moja córka ma szczęście, że żyje” - Matka opowiada o koszmarze, jaki przeżyła 16-latka zepchnięta z mostu przez „przyjaciółkę”

Fot. YouTube

O niebywałym szczęściu może mówić 16-latka, która została zepchnięta przez swoją „przyjaciółkę” z mostu. Dziewczyna wpadła do rzeki z wysokości blisko 20 metrów i w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

16-letnia Amerykanka wybrała się wraz z grupą kolegów nad rzekę Lewis River, w pobliże wodospadów Moulton Falls. Nastolatki postanowiły poskakać do wody z jednego z mostów, który znajdował się na wysokości prawie 20 m nad korytem rzeki. 16-latka, jak widać na nagraniu, przeszła na drugą stronę barierki, ale wahała się, żeby skoczyć i dwukrotnie powtórzyła, że jednak nie chce tego robić, ponieważ się boi.

Z „pomocą” koleżance przyszła inna nastolatka, która dosłownie zepchnęła 16-latkę z mostu. Dziewczyna nie zdążyła skoordynować swojego ciała i runęła bezwładnie do rzeki, łamiąc sobie kilka żeber i uszkadzając jedno płuco. Nastolatka, w stanie ciężkim, trafiła do szpitala.

Zdruzgotana matka dziewczyny powiedziała na antenie KATU2, że jej córka mogła umrzeć. - Moją córkę czeka długi powrót do zdrowia. Myślę, że ona [koleżanka, która wepchnęła 16-latkę do wody - przyp.red.], powinna się zgłosić na policję i uświadomić sobie, co zrobiła źle. To nie jest w porządku... ona mogła zabić moją córkę – powiedziała.





