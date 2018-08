Minister w rządzie Theresy May: Obniżenie imigracji do kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie może zostać zarzucone

Fot. Getty

Jednym z głównych postulatów zwolenników Brexitu było znaczne ograniczenie liczby imigrantów przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Jednak na kilka miesięcy przed opuszczeniem Wspólnoty okazuje się, że forsowany przez rząd Theresy May plan znacznego ograniczenia napływu imigrantów na Wyspy może bardziej zaszkodzić brytyjskiej gospodarce, niż jej pomóc. Nic dziwnego zatem, że co poniektórzy ministrowie zaczynają przebąkiwać o potrzebie zarzucenia tego planu.

To, że obniżenie imigracji do kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie będzie trzeba zarzucić, zasugerował właśnie minister ds. handlu międzynarodowego Liam Fox. Minister stwierdził, że choć dopuszczalna roczna kwota imigrantów w liczbie kilkudziesięciu tysięcy może odpowiadać celom polityki imigracyjnej w obecnym momencie, to niekoniecznie będzie ona adekwatna dla tej samej polityki na przestrzeni najbliższych lat. W związku z tym rząd UK musi dokładnie przemyśleć kształt swojej polityki imigracyjnej w przyszłości. - Cóż, to jest cel rządu na ten moment. Będziemy go weryfikowali po Brexicie – powiedział Fox na antenie LBC Radio.

Sam Fox od dawna znany jest jako zwolennik miękkiej polityki imigracyjnej dostosowanej do potrzeb brytyjskiego rynku pracy. - Naturalnie, jako członek rządu, popieram w tym względzie politykę rządu, ale myślę, że potrzebujemy też spoglądać w przyszłość, jak połączyć naszą politykę dotyczącą imigracji z wyzwaniami rynku pracy – powiedział Fox. - Myślę, że wielkim problemem ze swobodnym przepływem osób z Europy było to, że ludzie mogli przyjechać i pozostać w Wielkiej Brytanii bez pracy, a przy tym mogli korzystać z usług publicznych takich jak szkoły, szpitale, czy mieszkania socjalne, bez przyłożenia się do tego. Sądzę, że brytyjska opinia publiczna uważała to za nie fair, i ja też tak uważałem – dodał, usprawiedliwiając po części antyimigranckie nastroje społeczeństwa przed Brexitem.

Przypomnijmy, że imigracja netto wzrosła w 2017 r. do 282 tys., z 249 tys. w 2016 r. Jednak w tym samym czasie liczba imigrantów z UE spadła z 133 tys. w 2016 r do 101 tys. w 2017 r.