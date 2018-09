Minister ds. Brexitu: W przypadku braku umowy z Unią Europejską Wielka Brytania nie zapłaci „rachunku rozwodowego” w wysokości 39 mld funtów

Fot. Getty

Minister ds. Brexitu Dominic Raab postanowił zwiększyć presję na unijnych negocjatorów w sprawie zawarcia korzystnej dla obu stron umowy handlowej. Wtórując premier Theresie May minister podkreślił, że w razie braku umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Londyn nie zapłaci „rachunku rozwodowego” w wysokości 39 mld funtów.

Dominc Raab zabrał głos na łamach dziennika „Daily Telegraph” w przeddzień rozmów z Michelem Barnierem odnośnie przyszłych powiązań handlowych między UK i UE. Minister zaznaczył, że „nie będzie żadnego porozumienia cząstkowego”, a zatem że w przypadku no-deal Brexit Londyn nie zapłaci Brukseli wynegocjowanego wcześniej „rachunku rozwodowego” w kwocie 39 mld funtów.

Właściciele psów w Wielkiej Brytanii szykują wielki protest w Londynie. Zażądają rozpisania drugiego referendum ws. Brexitu

- „To będzie wymagało od naszych przyjaciół z Unii Europejskiej połączenia ambicji z pragmatyzmem - czegoś, co my już zademonstrowaliśmy. Jeśli się tak nie stanie, to Wielka Brytania będzie musiała sprostać wyzwaniom związanym z no-deal i przekuje to w sukces Brexitu” – stwierdził w „Daily Telegraph” Rabb.

Komentarz Dominica Raaba odnośnie negocjacji z Unią Europejską pojawił się również w przeddzień publikacji kolejnych dokumentów z poradami dla obywateli na wypadek wyjścia UK z Unii Europejskiej bez porozumienia. Kolejny pakiet ma dotyczyć m.in. wzrostu cen roamingu dla mieszkańców Wysp wyjeżdżających do krajów UE, który w razie nieosiągnięcia porozumienia z Brukselą niechybnie nastąpi.

Państwa Unii Europejskiej nakazały Michelowi Barnierowi uniknąć twardego Brexitu

Mimo ostrych słów Dominic Raab wciąż jednak wierzy, że podpisanie korzystnego dla obu stron porozumienia z UE jest możliwe. - „Te uwagi techniczne są nieodłączną częścią naszego rozsądnego, pragmatycznego podejścia do przygotowań na wszelkie ewentualności. Zawarcie umowy z Unią Europejską jest wciąż zdecydowanie najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, a ja będę wciąż orędował za przyjęciem planu z Chequers w rozmowach z Michelem Barnierem, jako najlepszego sposobu zabezpieczenia głębokiego i specjalnego partnerstwa, które chcemy mieć z Unią Europejską” – dodał Raab.