Miłość czy przestępstwo? Nauczyciel regularnie sypiał z uczennicą!

24-letni Hamid Bhatti stanie przed sądem za uprawianie seksu z nieletnią uczennicą. Problem polega jednak na tym, że dziewczyna jest w mężczyźnie szaleńczo zakochana…

16-letnia obecnie uczennica poznała 24-letniego obecnie Hamida Bhattiego na korytarzu jednej ze szkół w Yeovil (Somerset). Bhatti miał wówczas 22 lata i pracował jako asystent nauczyciela matematyki, natomiast nastolatka miała 14 lat i przygotowywała się w owym czasie do egzaminu szkół w Yeovil (Somerset) GCSE. To właśnie dziewczyna upatrzyła sobie Hamida i jako pierwsza odezwała się do niego na Facebooku.

Nastolatka zaczęła się spotykać z Bhattim w maju 2014 r. – czy w momencie, gdy nie miała ona jeszcze ukończonych 15 lat. Szybko, bo już miesiąc później, Bhatti został zwolniony ze szkoły, ponieważ para została kilkukrotnie przyłapana na dziwnych względem siebie zachowaniach (np. nastolatka posłała mężczyźnie buziaka, a ten odwzajemnił ten gest).

O uprawianie ze sobą seksu Bhatti i nastolatka byli podejrzewani od samego początku. W sprawę zamieszani byli rodzice dziewczyny, policja i opieka społeczna, ale para zręcznie się nawzajem kryła. W okresie od maja 2014 do lutego 2015 r. Bhatti regularnie obdarowywał swoją „ukochaną” prezentami i pisał jej miłosne liściki, z których jeden dostał się nawet w ręce matki dziewczyny. Para wpadła dopiero w momencie, gdy policjanci zrobili na nią zasadzkę. Bhatti i nastolatka złapani zostali na gorącym uczynku, a w mieszkaniu mężczyzny znaleziono prezerwatywę ze śladami DNA dziewczyny.

W trakcie śledztwa Hamidowi Bhatti postawiono zarzut 14-krotnego współżycia z nieletnią (w Wielkiej Brytanii dolna granica wieku dla czynności seksualnych wynosi 16 lat). Mężczyzna przyznał się do 9 stosunków i będzie próbował przekonać sąd, że prze cały okres, gdy spotykał się z nastolatką, nie znał dokładnie jej wieku.