Mieszkańcy Wysp będą mogli latać do i z Europy nawet jak nie dojdzie do porozumienia ws. Brexitu

Jak podaje „Daily Express” - brytyjski rząd podpisał z 15 krajami spoza unii porozumienie, dzięki któremu mieszkańcy Wysp nadal będą mogli bez przeszkód latać do oraz z Europy nawet, jeśli nie dojdzie do umowy między UE i Wielką Brytanią w sprawie Brexitu.

Ryzyko wystąpienia najgorszego scenariusza dotyczącego braku umowy ws. Brexitu zaniepokoiło wszystkich tych, którzy korzystają z usług tanich linii lotniczych mających swoją siedzibę w Unii Europejskiej i obsługujących loty w granicach Wspólnoty na mocy Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego.

Ze względu na Brexit nad Wielką Brytanią zawisła konieczność renegocjacji umowy lub znalezienie alternatywnego planu. Jedną z linii, która najbardziej ucierpi na braku umowy, może być Ryanair oraz jego klienci. O'Leary podkreślił, że do września tego roku powinna zostać podpisana umowa z UE w prawie transportu lotniczego po Brexicie, w przeciwnym razie za ponad rok zawiesi połączenia między Wyspami i resztą Europy.

W sprawie transportu lotniczego po wyjściu ze Wspólnoty brytyjski rząd ma jeszcze zaoferować swoje propozycje. Jednak z uzyskanych dotychczas przez brytyjskie media, w tym BBC, informacji, które nie zostały jeszcze formalnie potwierdzone, wynika, że „doszło do nieformalnych dyskusji oraz porozumienia między 15 krajami spoza unii”, aby zapewnić mieszkańców Wysp, że będą mogli bez problemów latać do i z Europy nawet jak nie dojdzie do porozumienia ws. Brexitu.