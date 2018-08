Mężczyzna zadźgany przed sklepem w Radcliffe po tym, jak napastnik domagał się od niego papierosa

40-letni mężczyzna zastał zadźgany nożem przed wejściem do sklepu w Radcliffe po tym, jak wdał się w kłótnię z napastnikiem, który domagał się od niego papierosa.

Policja aresztowała 35-latka pod zarzutem morderstwa oraz dwie kobiety (w wieku 29 i 30 lat), które były razem z nim. Zgodnie z relacji świadków 40-letni mężczyzna został zapytany o papierosa w sklepie. Sytuacja stała się jednak napięta i doszło do bójki już przed sklepem, w czasie której napastnik wyciągnął nóż i dźgnął nim 40-latka.

Ofiara ataku została przewieziona do szpitala, gdzie krótko potem zmarła. Policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie i przeszukała dom napastnika, który został aresztowany pod zarzutem morderstwa i zabrany na przesłuchanie.

Nie wiadomo, co wywołało kłótnię w sklepie, policja podała tylko, że zaatakowany 40-latek nie był pracownikiem sklepu. Okazało się także, że napastnik, który przyjechał pod sklep samochodem, zderzył się z kilkoma innymi pojazdami na drodze.

Rzecznik policji powiedział: „Dwie kobiety w wieku 29 i 30 lat zostały aresztowane pod zarzutem asystowania w przestępstwie. Miejsce zbrodni nadal pozostaje odgrodzone przy Ainsworth Road i prowadzimy śledztwo w tej sprawie”.

Inspektor Stuart Wilkinson zaapelował do świadków zdarzenia o zgłoszenie się na policję. „Badamy sprawę śmierci tego mężczyzny. Myślami jestem z rodziną ofiary. Oficerowie rozmawiali z mieszkańcami okolicy oraz analizują nagrania z kamery CCTV. Będziemy jeszcze w okolicy w ciągu następnych dni. Apeluję do każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat tego, co się wydarzyło, o zgłoszenie się na policję” - powiedział.

Kontakt z policją pod numerem 0161 856 9908 i z podaniem numeru referencyjnego 436 z 15/08/18.

