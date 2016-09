Mężczyzna postrzelony w Londynie! Na miejscu pojawili się policjanci z bronią

Wczoraj późnym wieczorem w Kentish Town postrzelony został młody mężczyzna. Na miejscu pojawiło się kilka zastępów policji, w tym uzbrojeni funkcjonariusze z jednostki specjalnej.

Do zdarzenia doszło na ulicy Prince of Wales Road w Kentish Town, w okolicy godz. 10:30. Z niewyjaśnionych jak na razie przyczyn na ulicy postrzelony został 20-parolatek. Mężczyzna z raną postrzałową nogi został szybko przewieziony do szpitala i, jak podała policja, na ten moment jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Sooo someone got shot close to my house last night… pic.twitter.com/ssXALpiBmD — Jake Jasper (@jakeisgreat) 30 września 2016

Świadkowie strzelaniny twierdzą, że na miejscu szybko zjawiła się policja, ok. 10-12 policjantów, z których część była uzbrojona. Policjanci zebrali na miejscu zeznania, ale jak na razie nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań. Nie wiadomo więc, co doprowadziło do strzelaniny – czy raniony młody mężczyzna był przypadkową ofiarą, czy też brał on udział w porachunkach gangów.

Wszystkie osoby, które mogłyby dysponować informacjami na temat zdarzenia, policja prosi o kontakt pod numer 101 albo anonimowo pod numer Crimestoppers – 0800 555 111.

