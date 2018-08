Mężczyzna poślizgnął się wchodząc na pokład samolotu i nabawił się... zeza. Teraz żąda od linii lotniczych £7 mln odszkodowania

Fot. Twitter/Getty

Nick Harrold był znanym w branży modelem, który pozował m.in. dla Giorgio Armaniego i Ralpha Laurena. Mężczyzna twierdzi jednak, że jego kariera załamała się w 2012 r. po tym, jak poślizgnął się i upadł wchodząc na pokład samolotu Lufthansy. Na skutek upadku Harrold miał… nabawić się zeza.

56-letni obecnie Nick Harrold zrobił karierę modela, o czym świadczy nie tylko praca dla Giorgio Armaniego i Ralpha Laurena, ale także fakt pozowania dla największych magazynów o modzie, w tym dla Vogue'a. Pech chciał jednak, że Niemiec, od lat mieszkający w Londynie, przewrócił się w trakcie wchodzenia na pokład samolotu Lufthansy, którym miał polecieć z Monachium do stolicy UK. Do zdarzenia miało dojść w rękawie łączącym terminal lotniczy z maszyną, a Harrold miał przewrócić się w rękawie na „mokrej i tłustej pozostałości”.

Niemiec upadł tak niefortunnie, że rozbił sobie kolana, a także zranił się w głowę. Aby powrócić do pracy Harrold musiał poddać się operacji kolana, ale na tym jego problemy po wypadku się nie skończyły. Z czasem u Niemca nasilił się zez, który miał on już co prawda stwierdzony wcześniej, ale który był tak niewielki, iż nie wpływał na jego karierę. - Byłem odnoszącym sukcesy międzynarodowym modelem i stałem się niezdolny do wykonywania pracy, którą kocham – poskarżył się Niemiec na łamach "Daily Mail". Nikt nie chce zatrudniać modela z zezem – dodał.

Prawnicy Harrolda stwierdzili, że wypadek „postawił go w gorszej sytuacji na rynku pracy”. Przed 2012 r., jako model w średnim wieku, Niemiec mógł liczyć na zarobki rzędu £300 tys., natomiast teraz, z nie do końca sprawnymi kolanami i z zezem, mężczyzna o takiej kwocie może tylko pomarzyć. Z tego też względu Harrold zdecydował się pozwać linie lotnicze Lufthansa na kwotę £7 mln.

Trudno powiedzieć, jak skończy się ten proces, ale wiadomo już, że Lufthansa uważa „roszczenie za wykraczające poza wszelkie uznanie”. Prawnicy niemieckiej linii lotniczej przypomnieli że pierwsze roszczenie ze strony 56-letniego modela zostało wystosowane już w 2014 r. i wtedy opiewało na £100 tys. Wówczas jedynym dowodem medycznym, jaki dostarczył Niemiec, była dokumentacja od chirurga ortopedy, natomiast dowody od okulisty na pogłębienie się zeza Harrold przedstawił dopiero w 2017 r. Prawnicy Lufthansy twierdzą też zresztą, że w okresie przed wypadkiem Niemiec nie zajmował się już modelingiem.