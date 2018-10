Mężczyzna, który mieszka w Wielkiej Brytanii prawie całe swoje życie, dostał nakaz opuszczenia UK od Home Office

Już drugi raz w tym roku Home Office wysłało list ponaglający Franklina Azolukwama, który mieszka w Wielkiej Brytanii prawie całe swoje życie, do opuszczenia Wysp w przeciągu paru miesięcy. Urzędnicy tłumaczą to "będem systemu", jednak istnieją poważne obawy, że niekompetencja Home Office uderzy także w imigrantów z UE, którzy będą ubiegać się o status osoby osiedlonej (settled status) już od marca przyszłego roku.

36-letni Franklin Azolukwam, który wychowywał się w stolicy Wielkiej Brytanii i pracował w londyńskim metrze przez wiele lat, otrzymał już drugi w tym roku list od Home Office, w którym jest ponaglany do opuszczenia Wysp.

Mężczyzna przyjechał do Wielkiej Brytanii wraz ze swoimi rodzicami jako dziecko i od tego czasu nie opuszczał kraju. 36-latek stracił jednak pracę w londyńskim metrze i od tego czasu Home Office daje mu do zrozumienia, że nie ma on już prawa mieszkać na Wyspach.

Czy imigranci z UE będą mogli przyjeżdżać na Wyspy do pracy po Brexicie? Jak będzie wyglądała nowa polityka imigracyjna?

Dopiero po ośmiomiesięcznej przeprawie z urzędem, która była dla Franklina wyjątkowo stresująca, poinformowano go, że ponaglenia, jakie otrzymuje od Home Office, wynikają z "błędu w systemie". Mimo takiego zapewnienia mężczyzna nadal otrzymuje pisma nakazujące mu opuszczenie Wielkiej Brytanii, gdyż - według Home Office - nie ma on pozwolenia na pracę w kraju.

36-latek mówi, że jego sytuacja jest nie do zniesienia i żyje w ciągłym stresie. Zaznacza przy tym, że przez wszystkie lata swojej pracy płacił podatki, jak również jego cała rodzina mieszka na Wyspach, dlatego perspektywa opuszczenia Wielkiej Brytanii jest dla niego nie do zaakceptowania.

Home Office mimo przyznania się do "błędu w systemie", za które przeprosiła także Theresa May parę miesięcy temu, ministerstwo nie zaprzestaje wysyłania do imigrantów listów ponaglających ich do natychmiastowego wyjazdu z UK.

Istnieją także poważne obawy, że niekompetencja Home Office uderzy także w imigrantów z UE po Brexicie, gdy wadliwy system nie upora się z paromilionową liczbą aplikacji o status osoby osiedlonej (settled status), dzięki któremu imigranci z UE pracujący obecnie w Wielkiej Brytanii będą mogli nadal mieszkać tutaj legalnie.

Financial Times: „Imigranci z UE po Brexicie powinni przygotować się na najgorsze”