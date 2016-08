Merkel broni polityki otwartych drzwi i nadal zaprasza imigrantów do Europy! NEWS

W rok po zainicjowaniu polityki otwartych drzwi Angela Merkel przyznaje, że kryzys imigracyjny wymknął się Niemcom spod kontroli, ale też że jej kraj nie miał innego wyboru, jak tylko otworzyć przed imigrantami swoje granice. Kanclerz zapewniła, że problemy nie wpłyną na zmianę wyznawanych przez Niemców wartości.

W ostatnim wywiadzie Angela Merkel przyznała, że kryzys imigracyjny wymknął się nieco spod kontroli, a Niemcy nie miały wystarczająco dobrego planu na przyjęcie aż tak dużej liczby imigrantów. Jednocześnie jednak kanclerz nie zgodziła się ze zmasowaną krytyką polityki otwartych drzwi, ponieważ stwierdziła, że Niemcy, tak jak i cała Europa, mają „moralny obowiązek” pomagać imigrantom.

- Tylu uchodźców chce przyjechać do Niemiec Austrii czy Szwajcarii, ponieważ są tu dobrze traktowani, zgodnie z naszymi wartościami i zasadami. To znajduje odzwierciedlenie w naszej konstytucji, w naszych prawach, w naszej wolności, w naszej demokracji i w naszym ogromnym przywiązaniu do społecznej gospodarki rynkowej. To wszystko się nie zmieni – powiedziała kanclerz Niemiec.

Angela Merkel dodała też, że gdyby miała jeszcze raz decydować o losie uchodźców z Syrii i innych państw ogarniętych wojną, to ponownie zaprosiłaby ich do Niemiec. Decyzję tę kanclerz ponownie uzasadniłaby moralnym obowiązkiem państw europejskich do pomocy prześladowanym oraz zapisami widniejącymi w niemieckiej konstytucji. – Czy popieramy to o czym mówi nasza konstytucja w kwestii ludzkiej godności? Czy popieramy nasze stanowisko odnośnie działań humanitarnych? Czy popieramy istotę polityki zagranicznej Unii Europejskiej? Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Musimy to robić – zaznaczyła kanclerz.

Za swoją decyzję o otwarciu granic Niemiec dla imigrantów z Syrii, a także z innych państw Bliskiego Wschodu i Afryki, Angela Merkel może zapłacić wysoką cenę. Obecnie popiera ją tylko 42 proc. Niemców, a 50 proc. sprzeciwia się prowadzonej przez nią polityce. Angeli Merkel może być więc trudno po raz czwarty wygrać wybory i zasiąść w fotelu kanclerskim.

