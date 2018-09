Matka z córką spadły z peronu metra. Wczołgały się pod nadjeżdżający pociąg i przeżyły!

Do bardzo groźnego wypadku doszło na stacji londyńskiego metra Baker Street. Matka z córką wpadły na tory podziemnej kolejki na moment przed przyjazdem pociągu.

Gdyby nie zimna krew ojca, to dzisiaj pisalibyśmy o wielkiej tragedii na londyńskiej stacji metra Baker Street. Na szczęście niesłychana postawa mężczyzny sprawiła, że zarówno on jak i jego rodzina przeżyli.

Kobieta szła po peronie stacji metra Baker Street piątkowego wieczora wraz z dzieckiem w wózku, twierdzi British Transport Police. Patrzyła się cały czas w górę i nie widziała ani nie zdawała sobie sprawy, że peron się kończy i niechcący popchnęła wózek w taki sposób, że razem z nim znalazła się na torach, po których za moment miał przejechać pociąg metra.

Ojciec dziecka natychmiast rzucił się do pomocy, ale w tunelu już było widać światła zbliżającego się w szybkim tempie pociągu. Mężczyzna podjął szybką i bardzo ryzykowną decyzję: wczołgał się wraz z rodziną w niewielkie zagłębienie w torach, a pociąg po prostu przejechał nad nimi.

"To niesłychane, ale nikt nie odniósł poważnych obrażeń" - powiedział rzecznik British Transport Police.

Po całym zdarzeniu rodzina została zabrana do szpitala, gdzie lekarze przeprowadzili badania, ale nikomu z nich nic się nie stało. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem około godziny 22 i choć nikt w nim nie ucierpiał, to władze zdecydowały o zamknięciu stacji dla podróżnych.