Masz kwalifikacje zawodowe? Zobacz, co zrobić, żeby zostały uznane zagranicą

Posiadając kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu w jednym kraju, możesz przenieść je i nabyć prawo do wykonywania tego zawodu w innym kraju. Jeśli takie posiadasz, to warto się dowiedzieć, jak je przenieść.

Przebywając dłuższy czas w Wielkiej Brytanii wiele osób zdążyło zrobić tu kursy doszkalające, a także uprawniające do wykonywania pewnych konkretnych zawodów. Wracając do Polski warto przenieść te kwalifikacje tak, aby po powrocie również mieć uprawnienia do wykonywania tego zawodu. W tym tekście dowiesz się, jak to zrobić.

Uznawanie w Polsce (oraz innych krajach Unii Europejskiej) kwalifikacji zawodowych nabytych na terenie krajów UE odbywa się na podstawie prawa wspólnotowego. Prawo to rozróżnia zawody na dwie główne grupy: zawody sektorowe oraz zawodowy regulowane. Są jeszcze zawody nieregulowane, ale ich kwalifikacje może zostać uznana przez pracodawcę.

Zawody sektorowe to: pielęgniarka, położna, lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, lekarz weterynarii i architekt. Uznanie kwalifikacji do wykonywania tych zawodów odbywa się automatycznie, ale jeśli potrzebujesz dalszych informacji, to skontaktuj się z krajowym lub lokalnym samorządem zawodowym.

Zawody regulowane

Ich wykonywanie uzależnione jest od spełnienia określonych kwalifikacji i warunków, np. posiadanie pewnego poziomu wykształcenia, zaliczenie egzaminu zawodowego. Zawody regulowane to: zawód fizjoterapeuty, geodety, nauczyciela. Pełna lista zawodów regulowanych znajduje się pod TYM adresem.

Uznanie kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych

Jeśli nabyłeś kwalifikacje zawodowe na terenie państw Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego lub Szwajcarii, to pierwsze co musisz zrobić, aby móc w Polsce legalnie wykonywać twój zawód, to udać się do właściwiej instytucji, którą można znaleźć na stronie Ośrodka ds. uznawania kwalifikacji zawodowych. Można tam dowiedzieć się, czy wybrany zawód jest zawodem kwalifikowanym, sektorowym lub należy do grupy zawodów regeluowanych. Ośrodek też skieruje cię do właściwej instytucji, która zajmuje się twoim zawodem.

Całe postępowanie o uznanie kwalifikacji rozpoczyna się na wniosek zainteresowanego i trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia złożenia wszystkich dokumentów, jednak w szczególnych przypadkach okres ten może być wydłużony o miesiąc. Wniosek składa się w języku polskim i wszystkie pisma i dokumenty również muszą być przetłumaczone u tłumacza przysięgłego na nasz język. Ośrodek Informacji udostępnia wszystkie formularze niezbędne do złożenia wniosku.

Dane kontaktowe polskiego Ośrodka Informacji ds. uznawania kwalifikacji zawodowych:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lemail: [email protected]

fax. +48 (22) 628-35-34

tel. +48 (22) 529-22-66, +48 (22) 628-67-76

Departament Współpracy Międzynarodowej