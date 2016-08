„Mamo, zostałem dżihadystą” – Interpol ujawnił dane Polaka z ISIS!

„Mamo, zostałem dżihadystą” – w ten oto sposób 24-letni Polak zakomunikował w sieci, że został bojownikiem tzw. Państwa Islamskiego. Teraz już wiemy, kim jest polski dżihadysta, ponieważ Interpol wydał za nim międzynarodowy nakaz aresztowania.

Ściganym przez Interpol dżihadystą tzw. Państwa Islamskiego okazał się 24-letni Jakub Jakus z Sandomierza. Polak przeszedł na islam już w liceum, a w trakcie studiów wyjechał do Norwegii, gdzie prawdopodobnie się zradykalizował. Jakus od zawsze chciał mieszkać w jednym z krajów muzułmańskich – początkowo miała to być Turcja, ale po powstaniu w 2014 r. tzw. Państwa Islamskiego Polak postanowił się przenieść nieco dalej, na Bliski Wschód. W obrębie kalifatu Jakus założył rodzinę i rozpoczął „walkę z niewiernymi”.

Syryjski uchodźca o Polsce: “Najbardziej rasistowski kraj na świecie”

Do niedawna 24-latek szeroko rozpisywał się o swoich dokonaniach w sieci – przede wszystkim na facebooku. To właśnie tam Jakus umieścił też słynny wpis: „Mamo, zostałem dżihadystą”. Do internetu Polak wrzucał także zdjęcia z „terenu walki” – choćby takie, które rzekomo obrazowały skalę zniszczeń obszaru kalifatu po rosyjskich bombardowaniach.

Polak skazany w Syrii na karę śmierci za działalność terrorystyczną? MSZ bada sprawę

Interpol ujawnił właśnie dane polskiego dżihadysty i wydał za nim międzynarodowy nakaz aresztowania. Zarzuty, jakie mu postawiono, to m.in. przynależność do organizacji terrorystycznej ISIS, nielegalne posiadanie broni palnej, a także kradzież dokumentu i podszywanie się pod inną osobę.

Syryjczycy poderżnęli Polakowi gardło, ale Niemcy zatuszowali całą sprawę. Co chcą ukryć?