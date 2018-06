Małżeństwa aranżowane są plagą współczesnej Wielkiej Brytanii! Organizacje pomocowe otrzymują kilka tysięcy zgłoszeń rocznie

Fot. Shutterstock

Eksperci alarmują, że problem małżeństw aranżowanych z roku na rok przybiera w Wielkiej Brytanii na sile. Każdego roku na policję zgłaszanych jest ponad tysiąc takich przypadków, a nawet do kilku tysięcy zgłoszeń w tej sprawie otrzymują w tym samym czasie organizacje pomocowe.

Małżeństwa aranżowane pojawiły się na Wyspach wraz z napływem imigrantów wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych. I choć jako takie są one w Wielkiej Brytanii nielegalne, to wciąż są one praktykowane. Co więcej, wydaje się, że liczba aranżowanych małżeństw z roku na roku się zwiększa, a młodzi ludzie zmuszani są do zawierania związków małżeńskich nie tylko z kimś obecnym już na Wyspach, ale często także z mężczyzną/kobietą mieszkającą daleko poza granicami UK.

W latach 2014 – 2016 na policję zgłoszono 3 546 przypadków aranżowanych małżeństw. W tym samym jednak czasie na narodową infolinię uruchomioną dla ofiar współczesnego niewolnictwa zadzwoniło w tej sprawie blisko 22 tysiące razy. Z kolei w 2017 r. wolontariusze grupy wsparcia Karma Nirvana otrzymali w związku z aranżowanymi małżeństwami 9 000 telefonów.

Nie jest pewne, ile zgłoszeń pochodzi od obywateli Zjednoczonego Królestwa, ale Karma Nirvana twierdzi, że jest to przeważająca większość. Z informacji zdobytych przez dziennik „The Guardian” wynika natomiast, że w ostatnim czasie Karma Nirvana otrzymała ponad 200 telefonów dotyczących małżeństw aranżowanych z udziałem dzieci poniżej 15 roku życia i 8 dotyczących małżeństw z udziałem dzieci poniżej 8 roku życia.

- Wiemy, że w Wielkiej Brytanii są tysiące kobiet i dziewcząt, ale także mężczyźni, którzy mieszkają za zamkniętymi drzwiami w aranżowanych małżeństwach, a przestępstwo to jest zgłaszane w godnie pożałowania niskim stopniu. Ofiary, traktowane jak niewolnicy i narażone na groźby i przemoc, muszą dodatkowo znosić presję własnych rodzin, które zmuszają je do pozostawania w tych związkach, aby nie przysporzyć im wstydu – mówi dyrektorka Karma Nirvana Jasvinder Sanghera.



