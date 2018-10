Lubisz azjatyckie jedzenie? Zobacz w jak okropnych warunkach jest przygotowywane w jednej z brytyjskich restauracji [drastyczne]

Na YouTube pojawił się film pracownika firmy sprzątającej kuchnie w restauracjach, pokazujący, w jakich warunkach jest przygotowywane jedzenie. Przestrzegamy, że tego nagrania lepiej nie oglądać przy jedzeniu.

Pewien pracownik firmy zajmującej się sprzątaniem kuchni w restauracjach opublikował film pokazujący, w jakich warunkach jest przygotowywane jedzenie w jednej z restauracji w New Hampshire. Nagranie jest w naszej opinii drastyczne, więc przestrzegamy bardziej wrażliwe osoby przed jego obejrzeniem.

Garnki ociekające tłuszczem, kawałki zepsutego jedzenia walające sie dosłownie wszędzie, nieopróżnione pojemniki z użytym tłuszczem - to tylko niektóre przewinienia pewnej restauracji serwującej chińskie jedzenie w New Hampshire. Jednak lista przewinień tej restauracji jest o wiele wiele dłuższa i ciężko przytoczyć wszystkie niedociągnięcia.

Z komentarzy autora filmu wynika, że jego firma sprzątała tą samą kuchnię 3 miesiące wcześniej i w tak krótkim czasie pracownicy restauracji potrafili doprowadzić ją do tak dramatycznego stanu. Nie da się ukryć, że patrząc na stan miejsca przygotowania dań w tej restauracji, można nabrać poważnych obiekcji do azjatyckiego jedzenia. Przechodząc następnym razem obok chińskiej restauracji z pewnością wielu z was zastanowi się nad tym, w jakich warunkach są przyrządzane zamówione dania.

Patrząc na ten film można się tylko cieszyć, że jego autor nie znalazł tam jeszcze czegoś gorszego, o czym jednak wolelibyśmy nie pisać.