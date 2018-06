Londynowi może grozić TRZĘSIENIE ZIEMI! Naukowcy odkryli dwa uskoki pod centrum miasta

Brytyjscy naukowcy odkryli przy pomocy radaru, że pod stolicą Wielkiej Brytanii znajdują się dwa uskoki, które mogą spowodować trzęsienie ziemi.

Brytyjscy naukowcy dokonali bardzo niepokojącego odkrycia przy pomocy radaru. Pod stolicą Wielkiej Brytanii znajdują się aż dwa uskoki, które mogą powodować trzęsienie ziemi. Jeden znajduje się pod samym centrum Londynu, a drugi pod kompleksem Canary Wharf. Oba uskoki poruszają się 1 -2 milimetry na rok, ale mimo tak niewielkiej prędkości mogą powodować zagrożenie dla miasta.

Choć naukowcy wskazują, że szansa wystąpienia dużego trzęsienia ziemi w Londynie wynosi zaledwie 1 do 1000, to i tak zagrożenie istnieje i powinno być potraktowane poważnie. Dr Richard Ghail, specjalista od inżynierii lądowej na Imperial College twierdzi, że szansa na wystąpienie trzęsienia ziemi jest "wystarczająco wysoka, żeby się tym martwić". Jednak uspokaja, że "jednocześnie nie powinno być to tematem fundamentalnym".

Jeśli w Londynie doszłoby do wstrząsu o magnitudzie 5, to jego odczuwalność byłaby porównywalna ze wstrząsami z dwóch przejeżdżających pociągów. Jednak już jeden stopień wyżej i trzęsienie ziemi powoduje uszkodzenia w budynkach.

Naukowcy z Imperial Collage wykorzystali specjalne urządzenie, którym zbadali poruszanie się i zmiany w skorupie ziemskiej, które występują na terenach zurbanizowanych. Skupili się oni na bardzo niewielkich ruchach skorupy ziemskiej i dzięki temu udało im się zlokalizować dwa "feralne" uskoki pod stolicą Wielkiej Brytanii.

Paradoksalnie dr Ghail przyznaje, że Londyńczycy nie powinni obawiać się samego trzęsienia ziemi, ale raczej jego efektów ubocznych.

"Londyn ma ogromne skupienie infrastruktury i z tego powodu jest bardzo czuły na wszelkie ruchy skorupy ziemskiej, które mogą spowodować na przykład zamknięcie w jednym momencie dwóch lub trzech linii metra. Dla tak dużej metropolii jaką jest stolica Wielkiej Brytanii oznaczałoby to całkowity paraliż" - powiedział Ghail.

Naukowiec dodał też, że na niewielkie ruchu skorupy ziemskiej najbardziej narażone są najstarsze budowle Londynu takie jak linie metra. Dotychczas jedno z największych trzęsień ziemi w Londynie miało miejsce w 2007 i miało 5,2 w skali Richtera. Co ciekawe w ciągu ostatnich pięciu lat w Londynie aż 14 razy dochodziło do wstrząsów.