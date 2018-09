PILNE: Samochód gwałtownie skręcił na chodnik taranując grupę przechodniów zgromadzonych przed meczetem w Londynie

fot. Twitter

Dwie osoby zostały ranne przed meczetem w Londynie po tym, jak samochód - z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn - gwałtownie skręcił na chodnik taranując przechodniów.

Dzisiaj po północy przy Oxgate Lane w północno-zachodnim Londynie kierowca samochodu z niewiadomych przyczyn skręcił gwałtownie na chodnik wprost na grupę przechodniów zgromadzonych przed meczetem. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala.

fot. Twitter

Kierowca po potrąceniu znajdujących się na chodniku ludzi nie zatrzymał się i odjechał – jest obecnie ścigany przez policję. Metropolitan Police poinformowało, że nie stwierdzono jeszcze, jaka była przyczyna „wypadku”, jednak zdarzenie nie jest traktowane jak atak terrorystyczny na obecnym etapie śledztwa.

Hussaini Association oświadczyło, że samochód uderzył w ludzi, którzy zgromadzili się przed meczetem na coroczne spotkanie Al Hussaini Majlis. Według stowarzyszenia „atak miał charakter celowy i islamofobiczny”.

Rzecznik Met Police poinformował, że oficerowie zostali wezwani 25 minut po północy we środę w związku ze zgłoszeniem, zgodnie z którym samochód wjechał w przechodniów przy Oxgate Lane. Dodał on także, że osoby ranne, które zostały zabrane do szpitala, znajdują się w stabilnym stanie, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

